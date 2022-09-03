أردوغان: قسموا العراق وسوريا وما زالوا يمارسون الألاعيب نفسها على المسلمين في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن الألاعيب تمارس على المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ مدة.

وأضاف -في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول- "قسموا العراق بهذا الشكل على دماء مليوني إنسان، وجعلوه على شفا الانقسام مرة أخرى، وهكذا قسموا سوريا على دماء مليون نسمة، وجزؤوها، وما زالوا يواصلون الألاعيب نفسها".

وتابع "من اليمن إلى أراكان، ومن تركستان إلى البلقان، ومن فلسطين إلى أفغانستان، يتم عرض مسرحيات مختلفة المظهر لنفس الغرض، وفي بلدنا يسعون للقيام بسيناريوهات مماثلة على الفتنة؛ السنية العلوية والتركية الكردية والأنصار والمهاجرين".

وأكد أردوغان أن الأتراك عبر الثورات الصامتة التي قاموا بها في الـ20 عاما الماضية، "أقاموا دولة قانون ديمقراطية تضمن حقوق وحريات كل فرد في البلاد، بغض النظر عن معتقداته أو أصله أو طائفته".