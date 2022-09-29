وفاة الفتاة الإيرانية.. غوتيرش يدخل على الخط ورئيسي يتحدث عن تحقيق واحتجاجات وخط أحمر

علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، في حين أكد الرئيس الإيراني أن التحقيقات بشأن الحادثة تجري بشكل شفاف، وتحدث عن الاحتجاجات والخط الأحمر الذي لا يمكن تجازوه.

وقال غوتيرش إنه يجب إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في وفاة السيدة مهسا أميني من قبل سلطة مختصة مستقلة. وفي تغريدة على تويتر، دعا غوتيرش لاحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتوفيت أميني الجمعة الماضية بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق بتهمة ارتداء لباس غير محتشم، مما تسبب في اندلاع احتجاجات في عدة مدن إيرانية سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الأربعاء إن التحقيقات بشأن وفاة الشابة مهسا أميني تجري بشكل واضح وشفاف، وأكد أن الطب الشرعي سيعلن عن نتائج تحقيقاته خلال الأيام القادمة.

وانتقد الرئيس الإيراني عمليات التخريب التي شهدتها الاحتجاجات على وفاة أميني، حسب وصفه.





تعهد وتحذير

وقال إن "موضوع وفاة مهسا أميني يُتابع على مستوى جميع المؤسسات في البلاد، ومبدؤنا أن تتم التحقيقات بشكل واضح وشفاف، وخلال الأيام المقبلة سيعلن الطب الشرعي عن رأيه في الموضوع".

وشدد الرئيس الإيراني على أن اعترض أفراد على كيفية تطبيق القانون لا ينبغي أن يثير الخوف، وقال إن "سماع صوت المحتجين قد يسهم في إصلاح الأوضاع".

وأكد رئيسي أهمية التفريق بين الاحتجاج والأعمال التخريبية، "فالأعمال التخريبية غير مقبولة، وأموال الناس وحياتهم خط أحمر لإيران ولن يسمح أبدا بالاعتداء عليها، ولا يمكن السماح لأفراد بالقيام بأعمال تخريبية واستهداف أمن المجتمع".

وأضاف "نحن في أشد الحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية، فالعدو بتحركاته يريد ضرب هذه الوحدة، واليوم الوحدة الوطنية والانسجام الداخلي مهم لنا".