هاريس في كوريا الجنوبية لتأكيد التحالف وجارتها الشمالية تجري تجربة صاروخية

وصلت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس في زيارة تهدف إلى تأكيد قوة تحالف واشنطن مع سول، وذلك بعد يوم من إجراء كوريا الشمالية -الدولة المسلحة نوويا- تجربة صاروخية جديدة.

وحطت طائرة هاريس في قاعدة أوسان الجوية آتية من طوكيو، حيث حضرت الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في الثامن من يوليو/تموز الماضي.

وفي كوريا الجنوبية، ستلتقي هاريس الرئيس يون سوك يول، وستزور المنطقة منزوعة السلاح وشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.

وأعلنت أمس الأربعاء كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخين بُعيد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي من منطقة سونان بالعاصمة بيونغ يانغ، مضيفة أنهما حلّقا على ارتفاع 30 كيلومترا لمسافة 360 كيلومترا.

ورأت هيئة الأركان المشتركة أن من شأن ما وصفتها باستفزازات بيونغ يانغ أن تعزز قوة الردع والرد من جانب الولايات المتحدة، وتفاقم عزلة كوريا الشمالية.

وكانت الهيئة قالت إن كوريا الشمالية أطلقت الأحد الماضي صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة تايتشيون في إقليم بيونغ آن الشمالي.

وفي الاثنين الماضي، بدأت كوريا الجنوبية مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستغرق 4 أيام.