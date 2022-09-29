نيكاراغوا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

أبلغ وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا عصر الأربعاء سفيرة الاتحاد الأوروبي في العاصمة ماناغوا بيتينا موشايت، أن حكومته قررت طردها من البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أن موشايت التي تولت منصبها في ماناغوا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، استدعيت إلى مقر وزارة الخارجية حيث تلا على مسامعها الوزير مونكادا قرار طردها من بلاده.

وكانت وسائل إعلام إلكترونية تصدر من المنفى في كوستاريكا أفادت بأن طرد السفيرة الأوروبية من ماناغوا وشيك، وقالت إن ماناغوا "أبلغت مقر الاتحاد الأوروبي (في بروكسل) أن سفيرته أصبحت شخصا غير مرغوب فيه" في ماناغوا.

ووفقا لوسائل الإعلام هذه، فإن البيان الذي أدلى به ممثل الاتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الاثنين الماضي وطالب فيه حكومة نيكاراغوا بـ "إعادة إرساء" الديمقراطية في البلاد، أثار غضب ماناغوا.

وبحسب موقع "100% نوتيسياس" فإن حكومة نيكاراغوا عزت قرارها طرد السفيرة موشايت إلى "تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون نيكاراغوا وعدم احترامه السيادة الوطنية".

ويأتي طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد 7 أشهر من طرد ماناغوا السفير البابوي فالديمار سومرتاغ.

وخلال السنوات الأربع الماضية فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلسلة عقوبات على نيكاراغوا ومسؤولين فيها، في خطوة عزتها بروكسل وواشنطن بشكل خاص إلى انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.