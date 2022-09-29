ما سيناريوهات انفجار أنابيب الغاز الروسي تحت الماء؟ ومن هم أبرز المتهمين؟

شهدت مياه بحر البلطيق تسربا للغاز في 4 مواضع مختلفة من خط أنابيب "نورد ستريم" (Nord Stream)، وفق ما أعلنته الحكومتان السويدية والدانماركية. فماذا حدث بالضبط؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟

يعتبر خط أنابيب نورد ستريم أو "السيل الشمالي" خط أنابيب مزدوجا يتجاوز طوله 1200 كلم، وينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وهو أطول خط أنابيب تحت مياه البحر.

وتوقفت الإمدادات عبر "نورد ستريم 1" منذ نهاية أغسطس/آب الماضي لإجراء عمليات صيانة، لكن خط الأنابيب لم يستأنف عمله.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الجاري، تم رصد انخفاض غير متوقع وسريع في الضغط في خط "نورد ستريم 2" في المنطقة الاقتصادية الدانماركية الخاصة جنوب شرق بورنهولم، وتقع بين الساحل الجنوبي من السويد وبولندا.

ساعات بعدها في اليوم الموالي، رُصد تسربان آخران في الشمال الشرقي من جزيرة بورنهولم في خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي لا يعمل ولكنه يحتوي على الغاز، ووقع أحد التسربين في المياه السويدية والآخر في المياه الدانماركية.

وقال معهد الزلازل السويدي إنه سجل انفجارين تحت الماء قبل تسرب الغاز في خط أنابيب "نورد ستريم"، كما أعلن الجيش الدانماركي أن التسريبات الثلاثة ظهرت على السطح مع فقاعات يتراوح قطرها بين 200 متر وكيلومتر واحد قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية.





كارثة مناخية

وأصدر البلدان تعليمات صارمة بحظر الملاحة في منطقة قطرها 9 كيلومترات، وكذلك تم حظر الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد من مكان التسريب.

ووضعت الدانمارك بنيتها التحتية للطاقة في حالة تأهب برتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى من اليقظة، واتخذت تدابير لزيادة سلامة المصانع والمنشآت.

من جانبه، قال رئيس مكتب المفوضية الأوروبي للطاقة ستيفانو غراسي إن لديهم مخاوف من حدوث "كارثة مناخية وبيئية".

كما أوضح ديفيد مكابي العالم في هيئة "كلين إير تاسك فورس" (Clean Air Task Force) المهتمة بنظافة جو الأرض، أن المخاوف كبيرة لأن خطوط أنابيب الغاز تحتوي على غاز طبيعي يتكون أساسا من الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية جدا، وتأثيره في الاحترار أعلى بكثير من ثاني أكسيد الكربون.

وقال مدير الوكالة الدانماركية للطاقة إن "تسرب الغاز في خطوط الأنابيب حادثة نادرة جدا"، واستبعدت رئيسة وزراء الدانمارك أن يكون التسرب عرضيا.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني أوروبي قوله إن هناك مؤشرات على أن الحادث متعمد.

وبينما لم يستبعد الكرملين أي فرضية بما فيها العمل التخريبي، مطالبا بتحقيق فوري، رجحت الخارجية البولندية أن يكون تسرب الغاز عملا استفزازيا من جانب موسكو.

وقال الكرملين إن من الصعب تخيل استهداف خط "نورد ستريم" دون تورط دولة ما، واصفا الحادث بالخطير للغاية وبأنه يحتاج إلى تحقيق.

وأضاف الكرملين، ردا على تقرير عن وجود سفن روسية قرب مناطق تسرب نورد ستريم، أنه كان هناك وجود أكبر لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) قرب الخط.

وردا على تلميح روسيا إلى وقوف الولايات المتحدة وراء التخريب، قالت الخارجية الأميركية إن الادعاء بأن واشنطن تقف وراء حادث نورد ستريم أمر غير معقول وجزء من التضليل الروسي.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إنه لا علاقة للولايات المتحدة بحادث التسرب في أنابيب نورد ستريم.