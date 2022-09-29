شاهد- الأمن الفرنسي يحاول انتزاع علم فلسطين من مشجعي تونس خلال مواجهة البرازيل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات تونسية مقاطع فيديو تظهر عناصر من الأمن الفرنسي وهم يحاولون سحب علم فلسطين من بعض مشجعي المنتخب التونسي في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء" بباريس خلال مواجهة البرازيل الودية أول أمس الثلاثاء.

وانتشرت فيديوهات تظهر محاولة عناصر الأمن سحب الأعلام الفلسطينية من أيدي بعض المشجعين التونسيين كانوا يرفعونه في المدرجات.

هذا التصرف من رجال الأمن قوبل بصفارات استهجان وهتافات باسم فلسطين، ومن ضمن الهتافات رددت الجماهير التونسية "بالروح بالدم.. نفديك فلسطين".

وتظهر إحدى اللقطات أنه رغم محاولة سحب العلم من يد أحد المشجعين، فإنه رفض ذلك ورفعه مجددا، هاتفا لفلسطين وسط تحية وتشجيع من الجماهير حوله في المدرجات.

وتفاعل مغردون عرب مع هذه الواقعة، إذ أشاد معظمهم بما فعله الجمهور التونسي وإصراره على دعم فلسطين، رغم محاولات رجال الأمن الفرنسي، وانتقد آخرون تناقض الغرب في التعامل مع القضايا العالمية.

Hier soir au parc des princes, pendant le match amical entre le Brésil et la Tunisie, de nombreux supporters se sont vus interdire de brandir des drapeaux palestiniens 🇵🇸 1/3 pic.twitter.com/a1e427fLgs — Monira Moon ❤️🇵🇸🔻 (@MoonMonira) September 28, 2022

وكتبت المغردة الفلسطينية آلاء التميمي معلقة على رفض الشاب التونسي سحب علم فلسطين منه "الله محيي شعب تونس العظيم، وكيف نشفى من حب تونس الذي فينا مجرى النفس".

بدوره قال الصحفي التونسي مختار غميض "لو كان هذا هو الهدف الوحيد للمنتخب التونسي في فرنسا وضد البرازيل، فقد كفى ووفى وزيادة، شاب تونسي يصر على رفع علم فلسطين في مباراة بين تونس والبرازيل".