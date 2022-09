قادة 4 مناطق أوكرانية يصلون موسكو لإعلان قرار "تاريخي" والغرب يستعد لتصعيد العقوبات

وصل قادة 4 إدارات أوكرانية موالية لروسيا إلى موسكو، وفقا لما أعلنه مسؤول بمقاطعة خيرسون، وذلك بعد استفتاءات أجريت في تلك المناطق وأعلنت نتائجها لصالح الانضمام إلى روسيا.

وأوضح كيريل ستريموسوف نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون -عبر تطبيق تليغرام- أن قادة مقاطعات دونيتسك ولوغانسك (شرقي أوكرانيا) وخيرسون وزاباروجيا (جنوب) وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي".

وأرفق المسؤول صورة للقادة وهم يقفون أمام طائرة عليها ألوان العلم الروسي.

وجاء ذلك بعدما طلب القادة الأربعة رسميا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء ضم هذه المقاطعات إلى الاتحاد الروسي على أساس نتائج الاستفتاءات التي رفضتها أوكرانيا والقوى الغربية ووصفتها بالمزيفة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن تلك المناطق اتخذت "خيارا واعيا وحرا" لصالح الانضمام إلى روسيا.

وتأتي هذه التطورات بعد 7 أشهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وفي وقت يلوّح فيه المسؤولون الروس باستخدام الأسلحة النووية، ويحشد الجيش الآلاف من قوات الاحتياط بموجب قرار التعبئة الجزئية.

