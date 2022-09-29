تجارب بيونغ يانغ الصاروخية تنذر بالتصعيد.. الإعلان عن مناورات بحرية بين أميركا واليابان وكوريا الجنوبية

تنطلق غدا الجمعة مناورات عسكرية مشتركة بين القوات البحرية اليابانية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك بعد يوم من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، وبالتزامن مع زيارة تؤديها نائبة الرئيس الأميركي للمنطقة.

وقالت قوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم الخميس إن بحرية اليابان ستشارك في مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضافت أن المناورات تشمل تدريبات مضادة للغواصات وستُجرى في بحر اليابان، الذي تسميه كوريا الجنوبية البحر الشرقي.

وأفاد مسؤولون في سول بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستجري الجمعة تدريبات مضادة للغواصات بالمياه الدولية.

ويأتي الإعلان عن هذه المناورات بعد يوم من إجراء كوريا الشمالية -الدولة المسلحة نوويا- تجربة صاروخية جديدة.

وقالت كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي أمس الأربعاء.

وحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، فإن الصاروخين أُطلقا اليوم الأربعاء من منطقة سونان في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية ما بين الساعة 09:10 والساعة 09:20 بتوقيت غرينتش.

وأضافت الهيئة أن الصاروخين حلقا على بعد 360 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 30 كيلومترا بسرعة قصوى بلغت 7450 كيلومترا في الساعة.

وجاء إطلاق الصاروخين بعد يومين من بدء قوات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية تشارك فيها حاملة طائرات في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

عقيدة جديدة

ويندرج إطلاق هذين الصاروخين ضمن سلسلة تجارب عسكرية أجرتها كوريا الشمالية هذه السنة وبعد تحذيرات وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية التي توقعت تجربة نووية قريبة تقوم بها بيونغ يانغ.

ويذكر أن كوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات دولية بسبب برامجها للتسلح، أعلنت قبل أسابيع اعتماد عقيدة تؤكد أنها لن تتخلى أبدا عن السلاح النووي.

وأجرى النظام الكوري الشمالي تجارب على قنابل ذرية 6 مرات منذ 2006. وآخر تجربة كانت في 2017 وقدرت قوتها ب 250 كيلوطن، وتحدثت بيونغ يانغ عن قنبلة هيدروجينية.

في سياق متصل، وصلت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم الخميس في زيارة تهدف إلى تأكيد قوة تحالف واشنطن مع سول.

وحطت طائرة هاريس في قاعدة أوسان الجوية آتية من طوكيو، حيث حضرت الجنازة الرسمية التي أقيمت لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في الثامن من يوليو/تموز الماضي.

وفي كوريا الجنوبية، ستلتقي هاريس الرئيس يون سوك يول، وستزور المنطقة المنزوعة السلاح والشديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.