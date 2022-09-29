بدء عملية فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
29/9/2022-|آخر تحديث: 29/9/202211:39 AM (مكة المكرمة)
بدأت عملية فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال رئيس رئيس البرلمان إن 122 نائبا شاركوا في الاقتراع.
عاجل | بدء عملية فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
عاجل | بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اكتمال النصاب القانوني
عاجل | انتهاء عملية اقتراع نواب البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
عاجل | رئيس البرلمان اللبناني: 122 نائبا صوتوا في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
المصدر : الجزيرة