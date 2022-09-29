بدأت عملية فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال رئيس رئيس البرلمان إن 122 نائبا شاركوا في الاقتراع.

عاجل | بدء عملية فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية

عاجل | بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اكتمال النصاب القانوني

عاجل | انتهاء عملية اقتراع نواب البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

عاجل | رئيس البرلمان اللبناني: 122 نائبا صوتوا في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية