روسيا تتخذ قرارا ضدَّ "الدول غير الصديقة" وإعلان "طارئ" من الرئاسة الأوكرانية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الخميس- مرسوما جديدا موجها لمن أسماها "الدول غير الصديقة"، في حين دعت الرئاسة الأوكرانية إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يوم غد الجمعة، بالتزامن مع إعلان مرتقب لضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا.

في الأثناء، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده لن تعترف بضم روسيا لأراض أوكرانية، بينما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضمّ بالتصعيد الخطير.

ويمنح المرسوم الحكومة الروسية حق فرض حظر على استخدام شاحنات دول تعتبرها غير صديقة للأراضي الروسية في النقل البري.​​​​​​​

ويأتي القرار الروسي بعدما فرضت دول الاتحاد الأوروبي قيودا مختلفة على استخدام الأراضي الأوروبية في النقل البري الروسي.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الروسية أن بوتين سيحضر مراسم ضم 4 مناطق شرق أوكرانيا إلى روسيا، غدا الجمعة.





وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو- إن الرئيس بوتين سيلتقي في موسكو قادة مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، ويوقع معهم اتفاقيات بشأن الانضمام إلى روسيا.

وأمس الأربعاء، قالت الخارجية الروسية في بيان إن أكثر من 98% من المشاركين في الاستفتاءات في المناطق الأربع صوتوا لصاح الانضمام إلى روسيا، رغم رفض كييف وحلفائها من الغرب.

اجتماع طارئ

في المقابل، نقل المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يوم غد الجمعة.

وكان زيلينسكي وصف استفتاءات الانضمام إلى روسيا بأنها "هراء ولا يمكن تسميتها استفتاء"، مضيفا أن "أي عمل إجرامي من قبل روسيا لن يغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا".

وندد المجتمع الدولي بالاستفتاءات الروسية، حيث وصفتها دول أوروبية والولايات المتحدة بأنها "صورية"، قائلة إنها "لن تعترف بها".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشنّ روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.





من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن شعب دونباس استخدم حقه في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي.

واتهمت زاخاروفا أوكرانيا بشنّ هجمات إرهابية في دونباس، لتخويف السكان ومنعهم من التعبير عن آرائهم، كما اتهمت أوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية بالتنسيق مع قيادات عسكرية أميركية.

تصريحات غوتيريش

في الشأن ذاته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ضمّ روسيا مناطق أوكرانية "لا مكان له في العالم المعاصر"، مضيفا أن "أي قرار بتنفيذ عملية ضم لن تكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة، إنه تصعيد خطير".

وأضاف أن الضم "يتعارض مع كل ما يفترض أن يمثّله المجتمع الدولي. إنه يهزأ بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة". وتابع أن "أي قرار روسي للمضي في هذا الاتجاه سيهدّد آفاق السلام أكثر ويطيل الآثار المأسوية على الاقتصاد العالمي، وخصوصا على الدول النامية، ويعوق قدرتنا على إيصال المساعدات الطارئة إلى أوكرانيا وخارجها".

وتعد الولايات المتحدة وألبانيا قرارا يدين "الاستفتاءات" في أوكرانيا، وسيقدم النص أولا إلى مجلس الأمن الدولي قبل عرضه لاحقا على الجمعية العامة وأعضائها البالغ عددهم 193 دولة.

تطورات ميدانية

ميدانيا، قالت مصادر عسكرية بالجيش الأوكراني إن قواته تواصل تقدمها في محور ليمان، شمال مقاطعة دونيتسك شرق البلاد.

وبحسب المصادر، فقد تمكن الجيش الأوكراني من إحكام سيطرته على بلدة كولوديازي، شمال ليمان.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار القصف الروسي على مدن باخموت وسوليدار وكوراخوفا، كما أعلن حاكم مقاطعة دونيتسك مقتل 6 مدنيين خلال القصف الذي استهدف مناطق متفرقة يوم أمس.

في المقابل، قال حاكم مدينة كراماتورسك إن 10 أشخاص أصيبوا جراء قصف روسي استهدف المدينة، وتسبب بأضرار في المرافق العامة والممتلكات الخاصة.





كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 4 صواريخ على مناطق مختلفة وسط مدينة كراماتورسك، استهدفت تجمعات سكنية وبعض الكليات والمعاهد، وأظهرت صور للجزيرة آثار القصف قرب كلية الهندسة التقنية وسط المدينة.

قصف صاروخي

وفي ميكولايف، أفاد المراسل بأن قصفا صاروخيا استهدف المدينة الواقعة جنوبي أوكرانيا، وخلف أضرارا في متحف التاريخ بالمدينة.

وقال فيتالي كيم رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية في ميكولايف إن القصف كان بصاروخ من طراز "إس-300" (S-300) معدل لضرب الأهداف الأرضية، أطلقته القوات الروسية على المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة في أوكرانيا بسقوط قتلى وجرحى، جراء قصف صاروخي روسي استهدف مناطق عدة في مقاطعة دنيبرو جنوبي البلاد.

وقال حاكم المقاطعة إن أحد الصواريخ سقط على تجمع سكني، وخلف قتلى وجرحى محاصرين تحت الأنقاض، وإن عمليات الإنقاذ واستخراج الجثث ما زالت مستمرة، وأضاف حاكم المدينة أن صواريخ عدة سقطت أيضا على مقربة من محطة للحافلات في المدينة.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قتلت أكثر من 80 مرتزقا من تشكيل "الفيلق الأجنبي" في مقاطعة دونيتسك.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف عن تدمير 6 مواقع تحكم أوكرانية في مقاطعتي دونيتسك وخاركيف، وتدمير 9 مستودعات للأسلحة والذخائر في مناطق متفرقة.