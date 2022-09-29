قطر والسعودية وتركيا تحصل على عضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

صدّق المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على انضمام قطر وتركيا والسعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة للفترة من 2022 إلى 2024، وذلك في دورته الـ66 المنعقدة في فيينا.

وقالت الخارجية القطرية إن الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالدور البناء الذي تضطلع به دولة قطر في تنفيذ مهام الوكالة الدولية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها.

وكانت دولة قطر قد شغلت هذا المقعد في مجلس محافظي الوكالة مرتين في السابق من 2013 إلى 2015، ومن 2016 إلى 2018، ويعد مجلس المحافظين إحدى أبرز هيئات صنع السياسات الرئيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقوم المجلس المؤلف من 35 عضوا بمهام مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بميزانية الوكالة والبرامج التشغيلية للوكالة واتفاقيات الضمانات ومعايير السلامة، ويكون له صلاحية تعيين المدير العام للوكالة بموافقة المؤتمر العام.