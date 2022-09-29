ارتفاع قياسي في مبيعات بندقية كلاشنيكوف الروسية وهؤلاء أبرز المستهلكين

أعلنت شركة كلاشنيكوف الروسية عن مبيعات قياسية على مدى نحو 20 عاما لبندقيتها الهجومية الأسطورية، بعد 7 أشهر من الحرب في أوكرانيا.

وأعلن رئيس الشركة آلان لوشنيكوف في مدينة إيجيفسك أن مبيعات البندقية كلاشنيكوف قد ارتفعت بنسبة 40%. ولم يقدم أرقاما مطلقة لمبيعات السلاح الأوسع نطاقا في الاستخدام بالعالم.

وأكد أن الأولوية هي للجيش الروسي، وأضاف أن ضمان القدرة الدفاعية للبلاد وبصفة خاصة في الظروف الحالية، هي المهمة التي تركز كل إدارات الشركة على القيام بها دون استثناء.

ووفقا للوشنيكوف، فإن الزيادة في المبيعات ترجع أيضا إلى الصادرات، وأوضح بالقول "قدراتنا الإنتاجية يتم استخدامها بشكل مكثف هذا العام".

ووفقا لمعلومات سابقة أوردتها وكالة الأنباء الألمانية، تحصل الهند -على سبيل المثال- على 70 ألف قطعة من البندقية كلاشنيكوف إيه كيه-103.

وكانت شركة صادرات الأسلحة الروسية "روسوبورون إكسبورت"، قد أعلنت أنها تبيع الآن أكثر من 100 ألف بندقية كلاشنيكوف هجومية من طرازات متعددة في الخارج كل عام.

وبندقية كلاشنيكوف الأوتوماتيكية (إيه كيه) هي الأوسع نطاقا في الاستخدام في العالم، ويتم تصنيع نماذج منها من دون تصريح روسي.