شاهد- بايدن يثير الاستغراب بسؤاله عن نائبة متوفاة خلال خطاب له

عاد الرئيس الأميركي جو بايدن ليثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي مرة أخرى بزلات لسانه وتصرفاته أمام كاميرات الصحافة، وهذه المرة خلال مؤتمر في واشنطن أمس الأربعاء.

وفي بداية خطابه في مؤتمر "الجوع والتغذية والصحة" في البيت الأبيض بدأ بايدن البحث بين الحضور عن النائبة جاكي والوريسكي التي توفيت في حادث سير الشهر الماضي.

وقال بايدن "أود أن أشكركم جميعا، بما في ذلك المسؤولون المنتخبون من الحزبين مثل النائب ماكغفرن، والسيناتور براون، والسيناتور بوكر، والنائبة جاكي، هل أنت هنا؟ أين جاكي؟ لم أكن أعتقد أنها لن تكون هنا للمساعدة في تحقيق هذا".

وأثار هذا الموقف العديد من التساؤلات حول سبب تصرف بايدن بهذه الطريقة؛ الأمر الذي دفع المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للقول إن جاكي كانت حقيقة "تجول في بال" الرئيس بايدن، حيث سيرى عائلتها يوم الجمعة في البيت الأبيض أثناء فعالية تكريمية لها، وسيوقع على تسمية إحدى العيادات بولاية إنديانا باسمها.

كما بررت تصرف بايدن بأنه كان فقط يشير إلى إنجازات النائبة الراحلة في مجال التغذية والصحة كتكريم لها على جهودها.