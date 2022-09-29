رئيس نيكاراغوا: الكنيسة الكاثوليكية مستبدة ودكتاتورية

شن رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مساء الأربعاء هجوما عنيفا على الكنيسة الكاثوليكية، ووصفها بأنها "الدكتاتورية التامة"، وذلك بعد أسبوعين على إعلان البابا فرانشيسكو عن "وجود حوار" مع ماناغوا.

وفي خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس الشرطة في نيكاراغوا، قال أورتيغا "من ينتخب الكهنة؟ من ينتخب الكرادلة؟ من ينتخب البابا؟ كل شيء في الكنيسة الكاثوليكية يُفرض فرضاً، إنها دكتاتورية تامة، استبداد تام".

وأضاف في الخطاب الذي بثه التلفزيون "إذا أرادوا أن يصبحوا ديمقراطيين، فليسمحوا للكاثوليك بأن ينتخبوا البابا والكرادلة والأساقفة".

وتتعرض الكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا لضغوط متزايدة من جانب الحكومة منذ أن قمعت السلطات في 2018 احتجاجات للمعارضة مما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

ويومها لجأ المتظاهرون المطالبون باستقالة الرئيس إلى الكنائس، في حين يتهم أورتيغا رجال الدين الكاثوليك بالتواطؤ في محاولة انقلاب دبرتها الولايات المتحدة.

وفي مارس/ آذار أعلن الفاتيكان أن حكومة نيكاراغوا طردت سفيره في ماناغوا المونسنيور فالديمار سومرتاغ.

وفي أغسطس/ آب وضعت السلطات في نيكاراغوا أسقف ماتاغالبا رولاندو ألفاريز المعارض للنظام قيد الإقامة الجبرية، وأوقفت كذلك 4 من الكهنة.