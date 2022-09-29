الاحتلال يجيز اغتيال المقاومين الفلسطينيين من الجو وواشنطن تدعو للهدوء بالضفة

أجاز رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي -وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية- تنفيذ عمليات اغتيال من الجو للمقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت دعت واشنطن إلى الهدوء عقب استشهاد 4 فلسطينيين أمس الأربعاء خلال عملية عسكرية لقوات الاحتلال في جنين شمالي الضفة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كوخافي أكد -خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية بالضفة في أعقاب العملية العسكرية بمخيم جنين- أنه في حالات محددة يمكن تنفيذ اغتيالات من الجو في الضفة، وتحديدا في حال لم تكن هناك طريقة للنيل ممن وصفهم بالمخربين.

والعمليات التي أجازها رئيس الأركان الإسرائيلي يفترض أن تنفذ بواسطة طائرات مسيرة.

ويأتي هذا التطور بينما تتواتر عمليات إطلاق النار من جانب مقاومين فلسطنيين ضد قوات الاحتلال في الضفة.

وكانت قوة إسرائيلية كبيرة تساندها عشرات الآليات اقتحمت صباح أمس مخيم جنين، واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين تحصن اثنان منهم في منزل.

وأسفرت العملية عن استشهاد 4 مقاومين هم عبد فتحي حازم ومحمد محمود الونة وأحمد نظمي علاونة ومحمد أبو ناعسة، وإصابة عشرات آخرين.

وقد نعت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني (فتح) الشهداء، وأكدت أنهم من عناصرها.

وبينما حذرت رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي، نددت الفصائل الفلسطينية بالعملية متوعدة بالتصدي لممارسات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية أيضا، أصيب صباح اليوم الخميس 12 فلسطينيا منهم 5 بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة دورا جنوبي الخليل.





دعوة للهدوء

وقد عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها من الوضع الأمني المتدهور بالضفة، وطالب المتحدث باسمها نيد برايس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بفعل كل ما في وسعهما من أجل "خفض التصعيد واستعادة الهدوء" وقالت إن ذلك يصب في مصلحة الطرفين.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة والشركاء مستعدون للمساعدة، لكنها قالت إن ذلك ليس بديلا على أن يعمل الفلسطينيون والإسرائيليون على "استعادة الهدوء" بأنفسهم.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا هذا العام في الضفة وأكثر من 30 في غزة، إضافة إلى أكثر من 20 إسرائيليا.

التوسع الاستيطاني

في هذه الأثناء، أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية سلام الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه الشديد إزاء استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة.

وقال وينسلاند -خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي- إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مستوطنة "مُتسبيه كِراميم" يمكن أن يشكل سابقة لإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية إضافية.

كما دعا المنسق الأممي القوات الإسرائيلية إلى عدم استخدام ما وصفها بالقوة المميتة ضد الفلسطينيين إلا في حالة عدم إمكانية تجنبها، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا الفلسطينيين بالضفة المحتلة مقلقة للغاية.