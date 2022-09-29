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تحول إلى إعصار من الفئة الرابعة.. إيان يضرب ولاية فلوريدا الأميركية

الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا فور وصوله إلى اليابسة (رويترز)
29/9/2022

اجتاح الإعصار "إيان" ساحل خليج ولاية فلوريدا الأميركية عصر أمس الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ليضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة؛ مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية.

ووصل الإعصار "الخطير للغاية" إلى اليابسة غرب فلوريدا ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة والأمطار الغزيرة.

وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن "إيان" اشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، وحذر المركز -ومقره ميامي- من أن إيان "إعصار خطير للغاية"، وقد تسبب منذ الآن في فيضانات "كارثية".

الإعصار إيان يضرب ولاية فلوريدا ويشتد إلى الفئة الرابعة (رويترز)

وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات المتحدة؛ إذ إنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات.

 

وحذر حاكم الولاية رون ديسانتيس الثلاثاء الماضي من أن الإخلاء سيصبح أصعب لأن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات قريبا على إغلاق جسور الطرق السريعة.

وأضاف أن ما يقرب من 60 منطقة تعليمية في فلوريدا ألغت الدراسة بسبب الإعصار، كما أبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية بسبب الإعصار.

وكان إيان قطع الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها، ودمر بعضا من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة كإعصار كبير الثلاثاء الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات