تحول إلى إعصار من الفئة الرابعة.. إيان يضرب ولاية فلوريدا الأميركية

اجتاح الإعصار "إيان" ساحل خليج ولاية فلوريدا الأميركية عصر أمس الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ليضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة؛ مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية.

ووصل الإعصار "الخطير للغاية" إلى اليابسة غرب فلوريدا ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة والأمطار الغزيرة.

وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن "إيان" اشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، وحذر المركز -ومقره ميامي- من أن إيان "إعصار خطير للغاية"، وقد تسبب منذ الآن في فيضانات "كارثية".

وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات المتحدة؛ إذ إنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات.

I've been capturing video from this webcam in Fort Myers all day and I've put it into a Timelapse. Check out the storm surge rushing in! Crazy. #Ian #flwx pic.twitter.com/lj7a1wThga

— Brennan Prill (@WxBrenn) September 28, 2022