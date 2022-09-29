الكويت.. بدء فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة

بدأت عمليات فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة، حيث ينتخب الكويتيون 50 عضوا من بين 305 مرشحين.

وشاركت في انتخابات اليوم الخميس -وهي الـ18 في تاريخ الحياة السياسية في البلاد والسادسة في 10 سنوات- شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد من الزمان، وجرت الانتخابات وفق نظام تصويت جديد يعتمد الهوية الوطنية.

ويحق لنحو 800 ألف ناخب وناخبة التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الـ50، من بين 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في خطابه "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه، ليكون المجلس سيد قراراته، ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى".

وتأسس مجلس الأمة في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدق عليه أمير البلاد.

ويتمتع المجلس بنفوذ قوي يخول له استجواب رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى التصويت على حجب الثقة.

وخلال نحو 60 عاما، مر مجلس الأمة بمحطات فارقة عديدة، شهد خلالها أزمات سياسية أدت إلى حله في مرات عديدة.