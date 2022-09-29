القوات الأميركية تعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية شمال العراق

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية مساء الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى أربيل "وتشكل تهديدا" لجنود أميركيين في المنطقة.

وقال مدير الشؤون العامة للقيادة الوسطى الأميركية الكولونيل جو بوتشينو -في بيان- "أسقطت القوات الأميركية طائرة إيرانية مسيرة من طراز مهاجر-6 كانت متجهة إلى أربيل عند الساعة 2:10 بعد ظهر اليوم (بتوقيت العراق)"، مؤكدا أن المسيّرة "بدت كأنها تشكل تهديدا للقوات الأميركية في المنطقة".

ودان بوتشينو الهجوم "غير المبرر" الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على محافظة أربيل، موضحا أن هذه "الهجمات العشوائية" تهدد المدنيين الأبرياء، وتهدد استقرار المنطقة الذي تحقق بصعوبة، حسب تعبيره.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه "لم يصب أو يقتل جنود أميركيون في الضربات، ولم يلحق ضرر بأي عتاد أميركي".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) -نقلا عن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق- بأن 13 شخصا قتلوا إضافة إلى إصابة 58 في الهجمات التي وقعت الأربعاء بالقرب من أربيل والسليمانية في كردستان العراق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة "لم تسفر عن إصابة أي مسؤولين أميركيين".

وقال برايس إنه "في أعقاب تلك الهجمات، قمنا بالمراجعة على الأفراد (…) وتأكدنا من عدم وجود إصابات بين المسؤولين الأميركيين في المنطقة".

وأضاف "نقف إلى جانب الشعب والحكومة العراقيَين في وجه هذه الهجمات الوقحة على سيادتهما".

وجاء القصف بعدما اتهمت السلطات الإيرانية معارضين إيرانيين مسلحين من الأكراد بالضلوع في الاضطرابات المستمرة في البلاد، لا سيما في شمال غربي البلاد، حيث يعيش معظم أكراد إيران البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.

وقال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إنه قصف بصواريخ وطائرات مسيرة أهدافا عسكرية في المنطقة الكردية شمالي العراق، متعهدا بمواصلة استهداف من يصفهم "بالإرهابيين".