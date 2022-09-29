ألمانيا توافق على تزويد السعودية بمعدات وذخائر طائرات قتالية

وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على تصدير معدات وذخائر طائرات قتالية للسعودية، وذلك في خطاب بعث به وزير الاقتصاد روبرت هابيك إلى لجنة الاقتصاد في البرلمان الألماني.

وحسب الخطاب، فقد تمت الموافقة على تصدير هذه الأسلحة في إطار برنامج مشترك مع إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

وتبلغ قيمة التجهيزات والذخيرة المخصصة لطائرات "يوروفايتر" و"تورنادو" التي سمحت الحكومة بتصديرها إلى السعودية 36 مليون يورو، كما سيتم أيضا في إطار مشروع تعاون أوروبي تصدير قطع غيار لطائرات "إيرباص إيه 330 إم آر تي تي" بقيمة 2.8 مليون يورو.

وأجرى المستشار الألماني أولاف شولتز السبت الماضي زيارة إلى السعودية بحث فيها عدة ملفات، من بينها التعاون في مجال الطاقة.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة -بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل- أوقفت إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكنها سمحت باستثناءات للمشاريع المشتركة مع شركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).