ألمانيا تناقش تفاصيل حصولها على منظومة "آرو 3" الصاروخية من إسرائيل

ناقش وزير الدفاع بيني غانتس مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت تزويد إسرائيل بمنظومة "آرو 3" (3 Arrow) الدفاعية الصاروخية.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن غانتس أجرى أمس الأربعاء مكالمة مع وزيرة الدفاع الفدرالية الألمانية كريستين لامبرخت، وبحثا فرص تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، وأكدا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا للبيان الإسرائيلي، فقد أطلع غانتس نظيرته الألمانية "على العملية الإجرائية التي ستمكّن ألمانيا من الحصول على نظام الدفاع الجوي آرو 3".

ونظام "آرو 3" الصاروخي نظام دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية، وهو أول صاروخ طوّرته إسرائيل والولايات المتحدة وصُمم خصيصا لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قد أعلن خلال زيارته ألمانيا الشهر الجاري، أن برلين تتفاوض مع تل أبيب لشراء منظومة الدفاع الجوي "آرو 3″، كخطوة من برلين لتعزيز قواتها المسلحة.

وأشار إلى أن إسرائيل سوف تلعب دورا في بناء قوة دفاع ألمانية جديدة في المقام الأول في مجال الدفاع الجوي. ولكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت في حينه إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تتجنب الموافقة على هذه الصفقة.

وعززت ألمانيا إنفاقها العسكري بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، كما أنها أرسلت العديد من الأسلحة لأوكرانيا في إطار الرد الأوروبي على ذلك الهجوم.