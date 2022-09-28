4 شهداء خلال عملية عسكرية لقوات الاحتلال في مخيم جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية ارتفع إلى 4، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الشاب محمد أبو ناعسة.

وكانت الوزارة قالت في حسابها الرسمي على فيسبوك إن الشهداء الثلاثة هم؛ عبد فتحي حازم ومحمد محمود الونة وأحمد نظمي علاونة، مضيفة أن 9 آخرين أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

من جهته، نقل مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري عن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيين اثنين بعد استهدافهما داخل منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ العملية المسلحة في شارع ديزنغوف بتل أبيب في السابع من أبريل/نيسان الماضي.

وقال العمري نقلا عن جيش الاحتلال إن أحد الشهيدين هو شقيق رعد حازم.

وأضاف مدير مكتب الجزيرة برام الله أن الجيش الإسرائيلي انسحب من المخيم، ونفى أن يكون قد استهدف منزل عائلة الشهيد رعد بصاروخ.

بدورها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية قتلت مسلحين فلسطينيين اثنين من المطلوبين لديها.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أشارت إلى سقوط 6 جرحى في اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي توغلت في مخيم جنين.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية شاركت في اقتحام المخيم، وأن هذه القوات قصفت منزل عائلة حازم.

اقتحام واشتباكات

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية عسكرية في مخيم جنين والمناطق المحيطة به، بينما بثت منصات فلسطينية عبر مواقع التواصل لقطات توثق محاصرة قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد رعد حازم.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم صباح اليوم، وحاصرت عائلة رعد حازم، وأشاروا إلى أنه سُمع أصوات انفجارات أعقبها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

وأظهرت لقطات مصورة توجه تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال في مخيم جنين بعد اشتباكات وقعت في البلدة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ونشر ناشطون فلسطينيون مقاطع مصورة للاشتباكات في مخيم جنين ولاستهداف منزل عائلة رعد حازم.

هجوم للمقاومة

في هذه الأثناء، استهدف مقاومون فلسطينيون نقاطا عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية. وكشف الجيش الإسرائيلي أن رصاصا أطلق من سيارة متحركة على نقطة عسكرية مؤقتة قرب قرية عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

كما استهدف مسلحون فلسطينيون قوة تابعة للاحتلال قرب قرية جبع جنوب مدينة جنين. وقال جيش الاحتلال إنه لم تسجل إصابات ولا أضرار في صفوفه، وإن جنوده ردوا على مصادر النيران، بينما تمكن المهاجمون من مغادرة مسرح العمليات.

في الأثناء، أفادت مصادر الاحتلال الإسرائيلي بأن وحدات من الجيش والشرطة تطارد فلسطينيا تقول إنه استولى على سيارة قرب حاجز عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة

غير أن شهود عيان في المكان قالوا إن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه شاب ثم شرعوا في مطاردة سيارة لاذت بالفرار. وأضافوا أنهم شاهدوا سيارة إسعاف مدنية تصل الى المكان.