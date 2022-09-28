عاجل | رئيسة المفوضية الأوروبية: مصممون على دفع روسيا ثمن تصعيدها الجديد ونقترح اليوم حزمة عقوبات جديدة قاسية ضدها
عاجل | رئيسة المفوضية الأوروبية: مصممون على دفع روسيا ثمن تصعيدها الجديد ونقترح اليوم حزمة عقوبات جديدة قاسية ضدها
عاجل | رئيسة المفوضية الأوروبية: نرفض الاستفتاءات الزائفة وأي شكل من أشكال ضم الأراضي الأوكرانية
عاجل | مستشار الرئيس الأوكراني: الأوكرانيون الذين ساعدوا في تنظيم استفتاءات سيواجهون عقوبات بناء على اتهامات بالخيانة
عاجل | مدير مكتب العقوبات في الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد روسيا تحرمها من الموارد ومن شراء احتياجات أساسية للحرب
عاجل | المستشار الألماني: سنبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب صراع مباشر بين النيتو وروسيا مع استمرار دعمنا لأوكرانيا
عاجل | الخارجية الروسية: قرار سكان دونباس وخيرسون وزاباروجيا طلب حماية روسيا نتيجة منطقية لسياسات كييف المعادية لهم
عاجل | الخارجية الروسية: الاستفتاءات بأوكرانيا أجريت في امتثال كامل لقواعد القانون الدولي وبحضور مراقبين دوليين