سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين وتستعد لتجربة نووية

أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين عشية زيارة مرتقبة لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لسول، مضيفة أن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية.

وقالت هيئة الأركان الكورية المشتركة إن الصاروخين أطلقا بعيد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي من منطقة سونان بالعاصمة بيونغ يانغ، مضيفة أنهما حلّقا على ارتفاع 30 كيلومترا لمسافة 360 كيلومترا.

ورأت هيئة الأركان المشتركة أن من شأن ما وصفتها باستفزازات بيونغ يانغ أن تعزز قوة الردع والرد من جانب الولايات المتحدة، وتفاقم عزلة كوريا الشمالية.

وكانت الهيئة قالت إن كوريا الشمالية أطلقت الأحد الماضي صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة تايتشيون في إقليم بيونغ آن الشمالي.

وفي الاثنين الماضي، بدأت كوريا الجنوبية مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستغرق 4 أيام.

من جهتها، نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية قوله إن كوريا الشمالية قد تجري أول اختبار نووي لها منذ 2017 على الأرجح في الفترة بين 16 أكتوبر/تشرين الأول والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

ولدى كوريا الشمالية ترسانة من الصواريخ بعضها عابر للقارات، وتؤكد أنها تملك أسلحة نووية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري تحدثت عن "حقها" في توجيه ما وصفتها بضربات نووية وقائية.