"ثمن باهظ ومواجهة أوروبا".. تركيا واليونان تتبادلان التحذيرات وواشنطن تدعو لخفض التصعيد

تبادلت تركيا واليونان التحذيرات بشأن نزاعهما على جزر في بحر إيجه، في حين دعت واشنطن الدولتين إلى الحوار وخفض التصعيد، مشددة على أهميتهما في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لسلوك طرق غير دبلوماسية إذا تمادت اليونان في حياكة المؤامرات على بلاده، وفق تعبيره.

وفي تصريحات جديدة، قال أردوغان إن الأسلحة التي نشرتها اليونان في منطقة "تراقيا الغربية" والجزر لا تعني أي شيء بالنسبة لبلاده. وأضاف أردوغان أن ذلك يعني احتلالا سريا تقوم به اليونان في هذه المنطقة.

وكان الرئيس التركي ندد الاثنين بـ"استفزازات" اليونان في بحر إيجه، بعد انتشار عسكري يوناني على جزيرتيْن في البحر.

وقال أردوغان إن تركيا "تتابع باستغراب سياسات جارتها اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز". وأضاف أن "استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها".

وتابع "لن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا ضد اليونان بكافة الوسائل المتاحة".

ومن جانبها، ترفض أثينا "اعتراضات أنقرة"، مؤكدة أن "لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع القانون الدولي"، بحسب مصدر دبلوماسي يوناني.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان ستظل هادئة وواثقة من المواقف المدعومة بالقانون الدولي، وعدم اتباع المسار الذي اختارته جارتها تركيا،

وحذر أنقرة من أنها لا تواجه أثينا فحسب، بل أوروبا والحلفاء في الناتو.

في الأثناء، حثت الولايات المتحدة الجانبين على الحفاظ على السلم والأمن في بحر إيجه، وحل الخلافات دبلوماسيا.

حليفان مهمان

ودعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء كلا من تركيا واليونان إلى الحوار وخفض التصعيد، مشددة على أهمية الدولتين في حلف شمال الأطلسي.

وردا على سؤال للأناضول، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن اليونان وتركيا حليفان مهمان لحلف شمال الأطلسي، داعيا أنقرة وأثينا للحوار من أجل خفض أي تصعيد محتمل.

وحول موقف الولايات المتحدة من انتقادات تركية بخصوص قيام واشنطن بزيادة التوتر في المنطقة، قال رايدر "من حيث علاقاتنا الثنائية، تركيا حليف مهم للغاية في الناتو".

وأضاف "سنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا في الناتو، بمن فيهم تركيا، وبالطبع، أدعوكم لطرح هذا السؤال على الخارجية الأميركية للحصول على جواب رسمي بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، قال المتحدث بوزارة الخارجية الأميركية في تصريحات صحفية إن الوقت غير مناسب لتصعيد التوتر بين شركاء حلف شمال الأطلسي، عقب قيام اليونان بتسليح جزيرتي مدللي وسيسا منزوعتي السلاح في بحر إيجه.