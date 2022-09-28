تسبّب الإعصار "إيَانْ" (Ian) الذي ضرب كوبا مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة في انهيار شبكة الكهرباء وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

وأعلنت شركة الكهرباء المملوكة للدولة "أونيون إليكتريكا"، في تغريدة على تويتر، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن الجزيرة بأسرها باتت من دون كهرباء، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلفها مرور الإعصار.

وقال مسؤول في الشرطة إنها ستعمل خلال الليلة وصباح اليوم الأربعاء على إعادة الكهرباء.

وحسب وكالة رويترز، فقد تسبّب انهيار الشبكة في حرمان مليون شخص تقريبا من الكهرباء، كما أُجلي 50 ألف شخص من مساكنهم، ومعظمهم من سكان مقاطعة بينار دل ريو غربي الجزيرة.

وكان الجزء الغربي من الجزيرة الأكثر تضررا من الإعصار، وتسبّبت الرياح التي بلغت سرعتها 205 كيلومترات في سقوط الأعمدة الكهربائية وأسقف المنازل.

ولم يوقع الإعصار، وهو من الفئة الثالثة، ضحايا بين السكان، لكنه تسبب في دمار كبير بخاصة في المنطقة الغربية، قبل أن يكمل سيره باتجاه ولاية فلوريدا الأميركية.

وكان الإعصار "فيونا" الذي وصف بالتاريخي قد أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل عندما عبر منطقة البحر الكاريبي.

ووفقا للمركز الوطني الأميركي للأعاصير، يتوقع أن يكتسب الإعصار قوة أكبر قبل أن يضرب الساحل الغربي لفلوريدا، وحينئذ سيكون مصنفا إعصارا كبيرا و"خطرا للغاية".