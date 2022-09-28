العراق.. البرلمان يصوت برفض استقالة الحلبوسي والمحكمة ترد الطعن بشأن استقالة النواب الصدريين

صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية اليوم الأربعاء على عدم قبول طلب استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن البرلمان عقد جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله.

وكان المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني قد أعلن عن وجود مساع لسحب استقالة رئيس البرلمان، وقال "سنصوت بالرفض لهذا القرار، لأن وجود الحلبوسي مهم جدا في رئاسة البرلمان كونه جزءا من تحالف إدارة الدولة".

وأضاف، في تصريح تلفزيوني أن "الكثير من نواب الإطار التنسيقي يرفضون قرار استقالة الحلبوسي".

تحالف السيادة

وكان تحالف السيادة العراقي جدد تمسكه ببقاء الحلبوسي في منصبه، وذلك عقب اجتماع طارئ عقده في البرلمان، دعا فيه الكتل السياسية إلى إنهاء الانسداد السياسي في البلاد.

ودعا تحالف السيادة -وهو أكبر تحالف سياسي عراقي سُنّي- جميع القوى السياسية إلى رفض الاستقالة التي كان الحلبوسي تقدم بها الاثنين الماضي، ومن المتوقع أن يصوت عليها البرلمان اليوم الأربعاء.

وأكد في بيان عقب اجتماع في منزل زعيمه خميس الخنجر حرصه على إجراء حوار وطني جاد ينهي حالة الانسداد السياسي ويفتح أفقا جديدا من العمل السياسي.

وتعتبرجلسة البرلمان العراقي الأولى منذ الأحداث الدامية التي ضربت البلاد في 29 أغسطس/ آب الماضي، والاعتصامات التي نفذها أتباع التيار الصدري داخل مجلس النواب.

ووفق المادة 12 من قانون المجلس لعام 2017، فإن استقالة أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس، أي رئيس المجلس أو النائب الأول له أو النائب الثاني له، تُقبل بعد موافقة المجلس بغالبية عدد أعضائه الحاضرين (النصف +1)، على أن ينتخب المجلس بالغالبية المطلقة خلفًا له في أول جلسة يعقدها.





استقالات التيار الصدري

وبالتزامن مع ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية، والتي تقدم بها أحد المحامين العراقيين بشأن دستورية الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري من البرلمان.

ونقلت الوكالة عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قوله إن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد رد بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، في حين لا تزال دعاوى أخرى مقامة من أطراف ليس لهم علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع وسيتم النظر فيها".

وكان عبود قد أكد في تصريحات سابقة، أن الخلافات السياسية هي السبب الرئيسي للانسداد السياسي في البلاد، مؤكدا أن حل البرلمان ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية.

وأكد عبود أن المحكمة الاتحادية قد تعدل على آرائها بما لا يخالف الدستور إذا كان ذلك في مصلحة الشعب. بحسب تعبيره.

ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.

وعُقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو/تموز الماضي، وبعد أيام قليلة من ذلك اقتحم أنصار مقتدى الصدر مجلس النواب، قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه، وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس/آب الماضي عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر ومناصري الإطار التنسيقي وقتل فيها العشرات.