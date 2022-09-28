اتفاق بين الحكومة الموريتانية والأحزاب بشأن آليات ومواعيد الانتخابات التشريعية والمحلية

وقّعت الحكومة الموريتانية والأحزاب السياسية الثلاثاء اتفاقا شاملا يحدد آليات ووسائل تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية بشكل توافقي يضمن شفافيتها.

وتضمن الاتفاق تقديم موعد الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية بأشهر حيث ستجرى في النصف الأول من العام المقبل، بعد أن كان من المقرر تنظيمها في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

كما تم الاتفاق على تنصيب لجنة وطنية مستقلة للانتخابات قبل نهاية الشهر المقبل لتمكينها من التحضير المبكر للانتخابات المقبلة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من الحوار بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة.

وينص الاتفاق على التزام الحكومة بالحياد وتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة، واتخاذ إجراءات ردعية ضد شراء ذمم الناخبين والتأثير على تصويت العمال والموظفين.

كما تضمن الاتفاق إلزام الإعلام العمومي بتغطية أنشطة كافة المترشحين بالتساوي.