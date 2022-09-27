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شاهد- نائبة لبنانية تخلع عقدها وتعطيه لأحد المحتجين وثمنه يغضب المغردين

النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان (الأوروبية)
27/9/2022-|آخر تحديث: 27/9/202203:22 AM (مكة المكرمة)

انتشر مقطع فيديو مصور للنائبة بولا يعقوبيان وهي تخلع العقد الذي ترتديه وتعطيه لأحد المحتجين أمام مجلس النواب وسط العاصمة بيروت، مما أثار جدلا واسعا عبر الفضاء الرقمي.

وظهرت يعقوبيان في الفيديو أثناء تحدثها لعدد من المحتجين أمام مجلس النواب، حيثُ توجه أحدهم بسؤال للنائبة قائلا "هذا العقد في عنقك ذهب؟" فخلعته وقدمته له.

وتباينت آراء النشطاء عبر المنصات الرقمية حول ردة فعل النائبة؛ إذ وصف ناشطون تصرّفها "بالمُفاجئ"، في حين استنكره آخرون.

وقال الصحفي والناشط أمين أبو يحيا "النائب بولا يعقوبيان في خطوة مفاجئة ترد على مواطن سألها عن السلسلة التي كانت تضعها حول رقبتها".

أما المغرد محمد رزق، فتهكم قائلا "بولا يعقوبيان تبرعت لأحد العسكريين المتقاعدين بسنسال (عقد) حقه 10$ (دولارات).. يا هيك التغيير يا بلا".

وقالت يعقوبيان في المقطع المتداول "ثمنه 10 دولار.. مُبارك لك". مما أثار الغضب بين صفوف المحتجين الذين لم يعجبهم تصرفها، وفق المقطع المتداول.

وشهد وسط العاصمة بيروت تدافعا بين الشرطة اللبنانية ومتقاعدين عسكريين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان رفضا للأوضاع المعيشية والاجتماعية مع انطلاق جلسة لمناقشة الموازنة العامة التي انتهت بإقرارها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند