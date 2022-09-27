شاهد- نائبة لبنانية تخلع عقدها وتعطيه لأحد المحتجين وثمنه يغضب المغردين

انتشر مقطع فيديو مصور للنائبة بولا يعقوبيان وهي تخلع العقد الذي ترتديه وتعطيه لأحد المحتجين أمام مجلس النواب وسط العاصمة بيروت، مما أثار جدلا واسعا عبر الفضاء الرقمي.

وظهرت يعقوبيان في الفيديو أثناء تحدثها لعدد من المحتجين أمام مجلس النواب، حيثُ توجه أحدهم بسؤال للنائبة قائلا "هذا العقد في عنقك ذهب؟" فخلعته وقدمته له.

بولا يعقوبيان بتصرّف مفاجىء من أمام مجلس النواب… شاهدوا ما فعلته مع أحد المحتجين!#لبنان#Lebanon24 pic.twitter.com/cxjhd3qqtP — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 26, 2022

وتباينت آراء النشطاء عبر المنصات الرقمية حول ردة فعل النائبة؛ إذ وصف ناشطون تصرّفها "بالمُفاجئ"، في حين استنكره آخرون.

وقال الصحفي والناشط أمين أبو يحيا "النائب بولا يعقوبيان في خطوة مفاجئة ترد على مواطن سألها عن السلسلة التي كانت تضعها حول رقبتها".

بولا يعقوبيان تبرعت لاحد العسكريين المتقاعدين بسنسال حقه ١٠$ .. يا هيك التغيير يا بلا 🥴 — محمد باقر رزق (@Mohammadrizk8) September 26, 2022

أما المغرد محمد رزق، فتهكم قائلا "بولا يعقوبيان تبرعت لأحد العسكريين المتقاعدين بسنسال (عقد) حقه 10$ (دولارات).. يا هيك التغيير يا بلا".

وقالت يعقوبيان في المقطع المتداول "ثمنه 10 دولار.. مُبارك لك". مما أثار الغضب بين صفوف المحتجين الذين لم يعجبهم تصرفها، وفق المقطع المتداول.

احد المتظاهرين: هالسنسال اللي برقبتك ذهب ولا شو؟

بولا يعقوبيان تماري: هلق فكوا – سنسالي بـ١٠ دولار مبروك عليك 🙂

ما بعرف هاي فوقية ولا تواضع ولا دفاع عن الذات المذنبة من راسها لأخمص قدميها pic.twitter.com/m1NC6QaRNs — Mariam Majdoline Lahham | مريم مجدولين اللحام (@MajdolineLahham) September 26, 2022

وشهد وسط العاصمة بيروت تدافعا بين الشرطة اللبنانية ومتقاعدين عسكريين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان رفضا للأوضاع المعيشية والاجتماعية مع انطلاق جلسة لمناقشة الموازنة العامة التي انتهت بإقرارها.