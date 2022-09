في ظل جمود المفاوضات النووية.. غروسي يعلن استئناف الحوار بين وكالة الطاقة الذرية وإيران

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إن الحوار بين الوكالة وإيران استؤنف لتوضيح ما سماها قضايا الإجراءات الوقائية المعلقة، وذلك ضمن مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما قالت طهران إنها ستعزز التعاون مع الوكالة إذا تعاملت معها تقنيا لا سياسيا.

وقال غروسي أمس الاثنين إنه التقى الليلة الماضية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في العاصمة النمساوية فيينا، وهو اللقاء الأول من نوعه على هذا المستوى بين الوكالة الدولية وطهران.

وكان غروسي قال في المؤتمر السنوي الـ 66 للوكالة إن التواصل بين الوكالة وطهران قد انقطع منذ يونيو/حزيران الماضي.

وجاء في تغريدة لمدير وكالة الطاقة الذرية، أرفقها بصور للقاء مع إسلامي، أن "الحوار مع إيران استؤنف لتوضيح مسألة المواقع الإيرانية الثلاثة غير المصرّح عنها، والتي عُثر فيها سابقاً على آثار لليورانيوم.

Dialogue has restarted with #Iran on clarification of outstanding safeguards issues. I received Mohammad Eslami, Vice-President and Head of the Atomic Energy Organization of Iran 🇮🇷, during @IAEAorg's #IAEAGC. pic.twitter.com/94sIgMUeOS

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022