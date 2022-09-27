عاجل | وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: الاستفتاءات التي تنظمها روسيا غير قانونية هدفها ضم أراضي دولة أخرى بالقوة
عاجل | وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: الاستفتاءات التي تنظمها روسيا غير قانونية هدفها ضم أراضي دولة أخرى بالقوة
عاجل | المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: لن نعترف بأي أراض تضمها موسكو والاستفتاءات لا تعبر عن إرادة الأهالي
عاجل | المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: روسيا تحاول عبر استفتاءاتها إضفاء الشرعية على ضم أراضي دولة ذات سيادة
عاجل | المندوبة الأمريكية: سنطرح قرارا يدين الاستفتاءات الزائفة ويدعو إلى عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع أوكرانيا
عاجل | المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: بوتين اختار عن قصد إهانة ميثاق الأمم المتحدة
عاجل | المندوبة الأمريكية: الاستفتاءات الزائفة في روسيا في حال قبولها ستفتح بابا لا يمكننا إغلاقه
عاجل | الرئيس الأوكراني: روسيا تحتقر ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك قواعد النظام العالمي
عاجل | ممثل أوكرانيا في الأمم المتحدة: واشنطن طرحت مشروع قرار بشأن الاستفتاءات وهناك فرصة للتصويت عليه خلال أيام
عاجل | الرئيس الأوكراني: روسيا تضع العالم على حافة كارثة نووية وتغض الطرف عن دعوات الانسحاب من محطة زابوروجيا
عاجل | وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات في محيط محطة زابوروجيا
عاجل | وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: التهديد باستخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا غير مقبول