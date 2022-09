توتر لليوم الثالث بالمسجد الأقصى.. الاحتلال يمنع وصول حافلات المصلين وضباط ومستوطنون يقتحمون باحاته

اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ثاني أيام ما يعرف بعيد رأس السنة العبرية من جهة باب المغاربة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال يمنع وصول حافلات مصلين من داخل الخط الأخضر إلى القدس.

وأضاف أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية اقتحم الأقصى مع مجموعة من ضباط شرطة الاحتلال، مؤكدا أن قوات الاحتلال اعتدت على مجموعة من المرابطات في باحات المسجد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية.

وأضافت الأوقاف الإسلامية أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.

وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة انتشرت منذ صباح اليوم، في باحات المسجد الأقصى تمهيدا لتأمين هذه الاقتحامات.

ودعت جماعات إسرائيلية متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي حل أمس الاثنين.

كما عززت شرطة الاحتلال من قواتها داخل البلدة القديمة وعند مداخل المسجد الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين حيث تمنع الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما من الدخول وأداء الصلاة في المسجد.

Watch: More footage show Israeli occupation forces brutally push and attack elderly Palestinian Khair al-Sheimi man at the area of Bab Al-Asbat, in al-Aqsa Mosque in the occupied city of #Jerusalem.#AqsaUnderAttack #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/dcbwnJUsC7

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) September 26, 2022