بعد أيام من محاولة اختطافه.. العثور على طرد مشبوه قرب منزل وزير بلجيكي

بعد إحباط محاولة اختطاف وزير العدل البلجيكي فينسنت فان كويكنبورن نهاية الأسبوع الماضي، عُثر الاثنين على طرد مشبوه بالقرب من منزله، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، نقلا عن الشرطة.

واستدعيت خدمات إزالة وتدمير العبوات الناسفة إلى المنطقة، كما أجلي السكان المقيمين في نطاق دائرة نصف قطرها 100 متر من منازلهم.

وكانت النيابة الفدرالية البلجيكية أعلنت السبت الماضي أنها "أبلغت خلال الأسبوع الفائت بتهديد محتمل" يستهدف وزير العدل، وتحدثت إذاعة وقناة "في آر تي" الناطقة بالهولندية عن محاولة خطف من جانب عصابات مخدرات، ولم يؤكد أي مصدر قضائي هذه المعلومة.

وربطت تقارير إعلامية محلية التهديدات التي تعرض لها الوزير بعصابات المخدرات، ولم يكشف مكتب المدعي الاتحادي في بلجيكا سوى عن تفاصيل محدودة بشأن القضية، لكنه قال إنه "يجب أخذ هذا التهديد مأخذ الجد".

وأفاد مصدر قضائي بأنه تم اعتقال 4 مهتمين في هولندا في إطار التحقيق بشأن "تهديد" تعرض له كويكنبورن مصدره أوساط الجريمة المنظمة.

وذكرت صحيفة "فلامند هيت لاتستي نيوز" أنه تم العثور على أسلحة نارية -بينها بنادق كلاشنيكوف وزجاجات ملئت بالوقود- داخل السيارة التي رُصدت قرب منزل الوزير، علما أنها تحمل لوحة هولندية.

وتعد بلجيكا وهولندا نقطة عبور رئيسية للمخدرات، ويذكر أن الوزير فينسنت فان كويكنبورن اتخذ خطوات أكبر لمكافحة جرائم المخدرات المنظمة.

وكان الوزير علّق قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا عزمه على مواصلة مكافحة "الجريمة المنظمة"، مضيفا "لن نستسلم أبدا للعنف". وندد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بما عدّه "تهديدا مرفوضا"، وكتب على تويتر "لن ندع أحدا يرهبنا".

ووضع الوزير تحت مراقبة الشرطة وألغى بعض أنشطته التي كانت مقررة في الأيام المقبلة، ولم تشأ النيابة العامة الإدلاء بأي معلومة أخرى عن مجريات التحقيق.