بعد إنهاء روسيا استفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية.. ما خطواتها التالية؟

في ظل استفتاءات الضم التي تنظمها السلطات الموالية لموسكو في 4 مقاطعات أوكرانية تخضع للسيطرة الروسية قد يتم إعلان ضم تلك المناطق إلى الفدرالية الروسية اعتبارا من نهاية الأسبوع.

وفي ما يلي آلية الضم التي نددت بها بشكل مسبق الدول الغربية وأوكرانيا، وذلك وفق وسائل إعلام روسية وبناء على نموذج ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

إعلان النتائج سريعا

رغم أن كييف والدول الغربية وعددا كبيرا من المراقبين يعتبرون الاستفتاءات التي تُجرى حاليا في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بشكل كامل أو جزئي "صورية" فإن موسكو تتمسك باحترام شكليات آلية شرعية، وبالتالي فإن إعطاء وقت لفرز الأصوات أمر ضروري.

ويُتوقع أن تعلن "اللجان الانتخابية" -التي شكلتها موسكو في كل من المناطق الأربع- النتائج الأولية مساء اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير أو في الأيام التالية.

تصويت سريع في البرلمان

إذا كانت النتيجة تأييد الضم إلى روسيا -وهذا أمر مفروغ منه- فسيصوت البرلمان الروسي على معاهدة تشرّع ضم المناطق الأربع إلى الأراضي الروسية.

وأفادت وكالتا أنباء تاس وريا نوفوستي نقلا عن مصادر برلمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن مشروع قانون في هذا الاتجاه قد تتم إحالته إلى مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) مساء اليوم الثلاثاء، قبل تبنيه في اليوم التالي خلال جلسة خاصة.

وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين يوم الجمعة الماضي أنه "سيدعم" ضم الأراضي التي يسيطر عليها الموالون لروسيا بعد الاستفتاء، ويُفترض أن يحال النص بعد ذلك إلى مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ الروسي).

وقالت الوكالتان الروسيتان إن هذا إجراء شكلي يمكن أن يحصل غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس.

خطاب لبوتين

في أعقاب الآلية البرلمانية قد يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا في 30 سبتمبر/أيلول الجاري يعلن فيه رسميا ضم المناطق الأوكرانية الأربع، وفق وكالات روسية عدة.

وتتحدث بعض وسائل الإعلام عن إلقاء بوتين خطابا أمام البرلمانيين الذين سيجتمعون في الكرملين، فيما تتحدث أخرى عن خطاب يلقيه أمام أحد مجلسي البرلمان.

ولفتت وكالة تاس إلى أنه طُلب من أعضاء مجلس الاتحاد إجراء 3 فحوص للكشف عن "كوفيد-19″ تحسبا لـ"حدث مهم" يوم الجمعة المقبل، في تدبير صحي صارم ينبغي أن يخضع له الأشخاص الذين يلتقون الرئيس في الكرملين، لكن ليس مستبعدا أن يقرر بوتين التحدث قبل هذا التاريخ.

في 2014 كان بوتين قد وقع معاهدة ضم القرم إلى روسيا بعد يومين من إجراء الاستفتاء الذي نظمته السلطات الروسية في شبه الجزيرة، وذلك خلال مراسم في الكرملين حتى قبل تصويت البرلمان الروسي عليها.