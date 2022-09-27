السعودية.. محمد بن سلمان رئيسا للوزراء وشقيقه وزيرا للدفاع

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أوامر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء ليتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئاسة مجلس الوزراء.

ونص أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) على أن "يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء" بعدما كان نائبا لرئيس المجلس الملك سلمان.

كما نصت الأوامر الملكية بتعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع والإبقاء على تولي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود منصب وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيراً للداخلية.