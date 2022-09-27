أصدر شهادات مزورة لروس.. اعتقال كبير حراس رئيس الأوروغواي

أعلنت النائبة العامة في الأوروغواي غابرييلا فوساتي اعتقال أليخاندرو أستسيانو كبير حراس رئيس البلاد، بتهمة المشاركة في عصابة إجرامية تساعد مئات المواطنين الروس على نيل جوازات سفر أوروغوايانية بطريقة غير قانونية.

وقالت النائبة العامة الأوروغوايانية، مساء أمس الاثنين، إن كبير حراس الرئيس لويس لا كاليي بو يخضع للتحقيق بتهمة المشاركة في عصابة إجرامية تصدر شهادات ولادة مزورة لروس لإثبات أن آباءهم مواطنون من الأوروغواي، وذلك بهدف نيل جوازات سفر ووثائق هوية أخرى.

وأضافت المسؤولة القضائية أن القضية تتعلق بعشرات الأشخاص، وربما المئات.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأوروغواي، عن مصادر في الشرطة، أن أليخاندرو أستسيانو كان يستغل معارفه للحصول على الوثائق المطلوبة لإنجاز جوازات سفر أوروغوايانية لفائدة مواطنين روس.

وذكرت وكالة رويترز التي أوردت الخبر أن نبأ اعتقال كبير حراس رئيس الأوروغواي بعد مدة قصيرة من عودته إلى البلاد، عقب رحلة مع الرئيس لويس لا كاليي بو وأبنائه، شكل مفاجأة للرئيس الذي قال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين في العاصمة مونتيفيديو "أنا مصدوم، مثلكم تماما".

ووعد رئيس الأوروغواي بأن تعمل سلطات التحقيق القضائي وجهاز الشرطة بشكل مستقل في هذه القضية، نافيا أن يكون لكبير حراسه أستسيانو سجل إجرامي سابق. وجاء نفي رئيس الأوروغواي ردا على نشر وسائل إعلام محلية تقارير بأن ثمة 20 تحقيقا سابقا بشأن ضلوع كبير حراس الرئيس في قضايا احتيال واختلاس وسرقة.