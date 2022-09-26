للمرة الأولى.. "طباخ بوتين" يعترف بتأسيس "فاغنر" وانتشارها في دول عربية وأفريقية ولاتينية

أقر رجل الأعمال الروسي المقرب من الكرملين يفغيني بريغوجين اليوم الاثنين بأنه أسس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية عام 2014 للقتال في أوكرانيا، وأن عناصر منها ينتشرون في أفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصا.

يأتي ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر/أيلول الجاري يظهر فيه بريغوجين وهو يجند سجناء في سجن روسي للقتال في صفوف مجموعة فاغنر على الجبهة الأوكرانية.

وفي منشور على حسابات شركته "كونكورد" (Concorde) عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014.

وأضاف في بيان "منذ تلك اللحظة في الأول من مايو/أيار 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية".

وأكد "والآن أقدم إليكم اعترافا (..)، هؤلاء الرجال الأبطال دافعوا عن الشعب السوري وشعوب عربية أخرى والأفارقة والأميركيين اللاتينيين المعدومين، لقد أصبحوا إحدى ركائز أمتنا".

وبريغوجين البالغ 61 عاما هو إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل في نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه لدوره في مجموعة فاغنر.

وفي روسيا، رفع بريغوجين دعوى على المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني المسجون حاليا، كما أنه متهم بالوقوف خلف "مصنع متصيدين" على الإنترنت شاركوا في جهود التدخل بالانتخابات الأميركية عام 2016 والتي أدت إلى فوز دونالد ترامب، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.

وبينما يتولى بريغوجين تمويل مجموعة فاغنر وفقا لمصادر عدة فإن وسائل إعلام روسية تقول إن القيادة التشغيلية للمجموعة في أيدي ديمتري أوتكين، ولا تُعرف إلا معلومات قليلة عن هذا الرجل الخمسيني الذي كان في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 استُقبل أوتكين في الكرملين لحضور حفل تكريم لـ"أبطال" سوريا، وخلال ذلك التُقطت صورة له مع بوتين.

ويشتبه في أن هذه المجموعة شبه العسكرية تنفذ منذ سنوات مهمات سرية للكرملين على مسارح عمليات مختلفة، الأمر الذي نفته موسكو على الدوام.

وتتهم دول غربية عدة يفغيني بريغوجين بأنه ممول مجموعة فاغنر التي رُصد عناصر منها في سوريا وليبيا وأوكرانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.

وكان بريغوجين لفترة مزود الكرملين بمعدات مطبخية، مما جعله يلقب بـ"طباخ بوتين".

ولطالما نفى الكرملين أن تكون له روابط مع مجموعات شبه عسكرية.