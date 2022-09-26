كانوا في رحلة لمعبد هندوسي.. حصيلة قتلى غرق عبّارة في بنغلاديش ترتفع إلى 40

ارتفعت اليوم الاثنين حصيلة قتلى غرق عبّارة مكتظة بزوار معبد هندوسي في شمال بنغلاديش إلى 40 شخصا، فيما لا يزال كثير من الركاب في عداد المفقودين بعد يوم من وقوع الكارثة.

وتجمع بعض السكان وأقارب المفقودين على ضفة النهر الذي غرقت فيه العبّارة، في حين واصل رجال الإنقاذ البحث عن المزيد من الجثث.

وقال جهور الإسلام مدير إدارة إقليم بانشاجار الذي وقع فيه الحادث إن الجثث التي انتشلت حتى الآن تشمل 22 جثة لنساء وجثث 11 طفلا.

وأضاف "يبحث الغواصون عن مزيد من الجثث، لأن البعض ما زالوا في عداد المفقودين".

وأشار إلى أن العبّارة كانت تقل زوارا هندوسا إلى أحد المعابد بمناسبة "الماهالايا" التي يقدم خلالها الهندوس القرابين ترحما على أرواح الراحلين من أجدادهم.

وقال جهور الإسلام إن لجنة مكونة من 5 أعضاء تحقق في الحادث، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن العبّارة كانت تقل قرابة 3 أضعاف طاقتها.

وأكد المسؤول المحلي أن السلطات تعد قائمة بالمفقودين بناء على المعلومات التي قدمها الأقارب، فيما قال ركاب إن أكثر من 70 شخصا كانوا على متن العبّارة.

وذكرت الشرطة المحلية أن بعض الركاب سبحوا إلى الشاطئ أو تم إنقاذهم.

يشار إلى أن المئات يلقون حتفهم سنويا في حوادث العبّارات ببنغلاديش، وهي دولة منخفضة تقع في جنوب القارة الآسيوية وتنتشر فيها الممرات المائية، لكن معايير السلامة فيها متواضعة.