الحوثيون يطرحون 3 مطالب لتحقيق الاستقرار باليمن

حددت جماعة الحوثي أمس الأحد 3 مطالب لتحقيق ما وصفته بالاستقرار في اليمن، وذلك قبل أيام من موعد انتهاء الهدنة مع الحكومة الشرعية.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، في تصريح أوردته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها، إن "صرف المرتبات، وإنهاء الحصار على مطار صنعاء (شمال) وميناء الحديدة (غرب)، وتثبيت وقف إطلاق النار، خطوات ضرورية لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني".

واعتبر أن "تلك هي مطالب حق وليست منة من أحد، وغير ذلك لن يكون له أي معنى"، من دون تفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من موعد انتهاء الهدنة، وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.

اتهامات للحوثيين

من جهته، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي أمس الأحد جماعة الحوثي بالتنصل من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية السارية في البلاد.

وجاء ذلك خلال كلمة وجهها إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة 26 سبتمبر/أيلول، التي أطاحت بالحكم الإمامي في البلاد عام 1962.





وقال العليمي "لقد أمضينا الأشهر الماضية لإثبات زيف المليشيات، وواجهنا كذبها بالحقيقة وتحديناها بالانحياز للناس".

وأوضح أنه "في غضون 6 أشهر من عمر الهدنة، حطت عشرات الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، ودخلت أكثر من 50 سفينة وقود محملة بمليون و400 ألف طن من المشقات النفطية إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بينهما لشهرين إضافيين "التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن"، وفق تعبيرها.