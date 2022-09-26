أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إس بي" (FSB) أنه اعتقل القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك للاشتباه في قيامه بأعمال مرتبطة بالتجسس، قبل إطلاق سراحه بعد ذلك.

وأفاد "إف إس بي" -في بيان أوردته وكالات أنباء روسية- أنه "تم اعتقال الدبلوماسي الياباني متلبسا عندما كان يتلقى معلومات سرية مقابل المال وترتبط بتعاون روسيا مع بلد آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وذكر أن تلك المعلومات السرية تتعلق بتأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا.

وأكد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن أنه "تم إعلان موتوكي تاتسونوري شخصا غير مرغوب فيه إثر ارتباطه بأنشطة لا تتوافق مع وضعه الدبلوماسي، وتم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية".

واستنادا إلى اتفاقيات فيينا يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت أن تخطر الدولة المرسلة أن رئيس البعثة أو أي مسؤول دبلوماسي آخر شخص غير مرغوب فيه، وأن إقامته في البلد غير مقبولة.

في السياق ذاته، نقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن القنصل الذي احتجزته روسيا لم يقم بأي أنشطة غير قانونية، معربا عن أسفه لاحتجاز موسكو له "بطريقة مخيفة".

وأوردت رويترز عن المصدر ذاته تأكيد إطلاق روسيا سراح القنصل، وأنه لا توجد مشكلة تتعلق بحالته الصحية، كما تم إبلاغ السفير الروسي لدى طوكيو باحتجاج شديد على احتجاز القنصل.