قتلى وجرحى في هجومين على مدرسة ومركز تجنيد وسط روسيا

سقط عشرات القتلى والجرحى صباح اليوم الاثنين في إطلاق نار بمدرسة وسط روسيا، كما أصيب مسؤول عسكري في هجوم آخر على مركز للتجنيد.

ووفقا لوكالة "تاس"، سقط 13 قتيلا بينهم 5 أطفال، و20 جريحا، في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة إيجيفسك وسط البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الروسية "عثر عناصر الشرطة على جثة الرجل مطلق النار، وتفيد معلوماتنا بأنه انتحر".

وكانت وكالة تاس قد ذكرت في وقت سابق أن مهاجما مجهولا أطلق النار في المدرسة ولاذ بالفرار، وأن الشرطة تبحث عنه.

وفي حادث آخر، قال حاكم منطقة إيركوتسك -إيغور كوبزيف- في بيان "في أوست إيليمسك، أطلق شاب النار على مكتب التسجيل والتجنيد العسكري"، مضيفا أن مسؤولا عسكريا أصيب وهو في حالة حرجة، من دون ذكر رتبته العسكرية.

وذكر كوبزيف أن مطلق النار اعتُقل على الفور، مؤكدا أنه سيلقى جزاءه.

وكانت موسكو أعلنت الأربعاء تعبئة 300 ألف من عناصر الاحتياط، مؤكدة أن السلطات الروسية تستعد لتعبئة "ما يصل إلى مليون عنصر"، وذلك في خضم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.