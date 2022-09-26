لبنان يتوقع تلقي عرض خطي من الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قريبا

أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان صباح اليوم الاثنين، أنها تتوقع تلقي عرض خطي من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال إلياس أبو صعب نائب رئيس البرلمان إن الوسيط الأميركي سيرسل عرضا خطيا قبل نهاية الأسبوع، وذلك بعد لقاء أبو صعب بالرئيس ميشال عون، حيث أطلعه على آخر تطورات الملف عقب عودته من نيويورك.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد صرح –خلال مقابلة مع مجلة "مونيتور" قبل يومين- بأن الوساطة الأميركية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم، مضيفا أنه ما تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، وأن الحل النهائي لم ينجز بعد.

وأفادت القناة-13 الإسرائيلية مؤخرا بأن رئيس الوزراء يائير لبيد أجرى مناقشات حول ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان​، بمشاركة كبار أعضاء المؤسسة الأمنية.

كما نقلت إذاعة "كان" الرسمية الإسرائيلية مؤخرا عن مسؤول رفيع قوله إن تقدما أحرز أثناء مشاركة ممثلي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حرص الوسيط الأميركي على نقل الرسائل بين الطرفين.

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين إسرائيل ولبنان، للتوصل إلى اتفاق يرسم الحدود البحرية بينهما ويزيل العقبات من أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تصاعد التوتر عندما وصلت إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها سفن شركة إنيرجيان لاستخراج الغاز لصالح تل أبيب، حيث حذر حزب الله مرارا إسرائيل من القيام بأي نشاط في حقل كاريش البحري، كما أعلنت الأخيرة في الثاني من يوليو/تموز اعتراض 3 مسيرات تابعة لهذا الحزب كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز.