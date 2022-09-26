عاجل | الخارجية الأميركية: لسنا على علم باتصالات جارية بين إيران والاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي

عاجل | الخارجية الأميركية: المفاوضات النووية مع إيران ليست في وضع جيد الآن

عاجل | الخارجية الأميركية: لا نرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران في أي وقت قريب وسنواصل المضي في المفاوضات

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتقديم إجابات للوكالة الدولية بشأن 3 مواقع مزعومة عثرت فيها على يورانيوم

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عاجل | مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استأنفنا الحوار مع إيران لتوضيح القضايا العالقة في مسألة الضمانات