عاجل | الخارجية الأميركية: المفاوضات النووية مع إيران ليست في وضع جيد الآن
26/9/2022-|آخر تحديث: 26/9/202210:10 PM (مكة المكرمة)
عاجل | الخارجية الأميركية: لسنا على علم باتصالات جارية بين إيران والاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي
عاجل | الخارجية الأميركية: المفاوضات النووية مع إيران ليست في وضع جيد الآن
عاجل | الخارجية الأميركية: لا نرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران في أي وقت قريب وسنواصل المضي في المفاوضات
عاجل | وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتقديم إجابات للوكالة الدولية بشأن 3 مواقع مزعومة عثرت فيها على يورانيوم
عاجل | وزير الخارجية الإيراني: يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عاجل | مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استأنفنا الحوار مع إيران لتوضيح القضايا العالقة في مسألة الضمانات
المصدر : الجزيرة