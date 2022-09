قريبا سنطلب من العرب تحضير حقائبهم أو توابيتهم.. رسالة من اليمين المتطرف لعائلة عربية في فرنسا

كشف ناشط فرنسي من أصول عربية عن تهديدات عنصرية وصلت إلى مسكن والده الستيني منذ مدة في مدينة ليون بفرنسا.

ونشر أنيس العلوي، عبر حسابه على تويتر، وهو أحد النشطاء الداعمين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صورة لأوراق مكتوبة بخط اليد قال إنها تهديدات وصلت إلى مسكن والده، وتضمنت عبارات عنصرية إحداها تقول "قريبا سنطلب من العرب الموجودين في فرنسا تحضير حقائبهم أو توابيتهم".

وأضاف العلوي أنه "لا يوجد أكثر صدقا ولطفا من والده البالغ من العمر 63 عاما، لكنه اليوم بات حزينا وهو الذي نادرا ما يترك مكانا للحزن في نفسه".

Voyez les menaces anonymes que reçoit mon père dans son magasin à Lyon.

Il n’existe personne de plus discret, plus honnête et plus gentil que cet homme de 63 ans, mon père.

Rarement, j’ai vu de la tristesse sur son visage. Je l’ai vu ce jour là. pic.twitter.com/icWYqdwCmE

