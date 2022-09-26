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تصريح داعم لبوتين بخصوص حرب أوكرانيا يفتح النار على برلسكوني

A file picture taken on February 28, 2011 in Milan shows Italy's former Prime Minister Silvio Berlusconi who has been sentenced to a year in prison on March 7, 2013, over the publication of leaked transcripts from a police wiretap in a newspaper that he owns. Berlusconi, who faces two more verdicts this month for tax fraud and having sex with an underage prostitute, can appeal the conviction which would suspend the sentence under Italian law
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (الفرنسية)
26/9/2022-|آخر تحديث: 26/9/202210:53 AM (مكة المكرمة)

أثار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني غضبا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال برلسكوني (رئيس الحكومة الأسبق لثلاث دورات متتالية) -في مقابلة مع قناة محلية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دُفع نحو غزو أوكرانيا ولم يكن يهدف إلا إلى تعويض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحكومة "أشخاص محترمين".

واستنكر سياسيون من عدة دول أوروبية عبر حساباتهم على منصات التواصل تصريحات رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق. وقال المرشح الرئاسي السابق في فرنسا يانيك جادو إن ما قاله برلسكوني عبر تلفزيون "راي" سيئ جدا، إلا أن اليمين الفرنسي بقي صامتا ولم يصدر أي رد.

ووصفت النائبة الإيطالية رافاييلا بايتا تصريحات برلسكوني بـ"المخزية" وأنها تعبر فعلا عن أن حزبه قد انتهى ولم يعد معتدلا كما ذكر من قبل، بل وقف في أقصى اليمين مساندا لبوتين، وفق تعبيرها.

المصدر : وكالة سند