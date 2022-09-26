تصريح داعم لبوتين بخصوص حرب أوكرانيا يفتح النار على برلسكوني

أثار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني غضبا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال برلسكوني (رئيس الحكومة الأسبق لثلاث دورات متتالية) -في مقابلة مع قناة محلية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دُفع نحو غزو أوكرانيا ولم يكن يهدف إلا إلى تعويض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحكومة "أشخاص محترمين".

Senza parole.

Nel senso che restiamo senza parole.

Mai avremmo immaginato di sentire simili parole. pic.twitter.com/66e5bWJGsL — Fondazione Luigi Einaudi (@fleinaudi) September 22, 2022

واستنكر سياسيون من عدة دول أوروبية عبر حساباتهم على منصات التواصل تصريحات رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق. وقال المرشح الرئاسي السابق في فرنسا يانيك جادو إن ما قاله برلسكوني عبر تلفزيون "راي" سيئ جدا، إلا أن اليمين الفرنسي بقي صامتا ولم يصدر أي رد.

Les propos outranciers pro-Poutine de Silvio Berlusconi, allié de la droite européenne. Aucune réaction du #PPE ni des @lesRepublicains ? https://t.co/TaOzg9UHjD — Yannick Jadot (@yjadot) September 23, 2022

ووصفت النائبة الإيطالية رافاييلا بايتا تصريحات برلسكوني بـ"المخزية" وأنها تعبر فعلا عن أن حزبه قد انتهى ولم يعد معتدلا كما ذكر من قبل، بل وقف في أقصى اليمين مساندا لبوتين، وفق تعبيرها.