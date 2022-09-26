بمشاركة قادة من العالم.. اليابان تستعد لتشييع آبي غدا وسط إجراءات أمن مشددة

تستعد العاصمة اليابانية طوكيو لتشييع جنازة رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي غدا الثلاثاء بعد 3 أشهر على اغتياله في حملة انتخابية كان يقوم بها في غرب البلاد، وفرضت السلطات إجراءات أمنية استثنائية لتأمين الجنازة التي سيشارك فيها مئات من المسؤولين الأجانب بينهم 50 من الزعماء الحاليين والسابقين.

وستغلق السلطات الطرق المحيطة بمكان جنازة آبي بدءا من الخامسة فجرا غدا الثلاثاء، وستفرض قيودا على المجال الجوي تمتد على نحو 46 كلم من موقع الجنازة منذ اليوم الاثنين إلى بعد غد، وستقام الجنازة في منطقة نيبون بودوكان وسط طوكيو.

ونادرا جدا ما تقام جنازات وطنية لمسؤولين سياسيين في اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتعود آخر مراسم كهذه لرئيس وزراء متوفى إلى عام 1967.

انتشار أمني

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات الآلاف من أفراد الشرطة سينتشرون لتعزيز إجراءات الأمن في العاصمة، من بينهم نحو 2500 سيأتون من أنحاء البلاد، وسينتشر أكثر من ألف جندي لتأمين مراسم الجنازة.

وتفيد تقارير إعلامية بأن ضباط شرطة ومعهم كلاب مدربة يكثفون دوريات مكافحة الإرهاب في محطات السكك الحديد الرئيسة، ومطار هانيدا في طوكيو على مدى الأيام القليلة الماضية.

قرر أكبر حزب معارض في #اليابان ألا يحضر مديروه التنفيذيون جنازة الدولة لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي.وقال رئيس حزب اليابان الدستوري الديمقراطي إيزومي كِنتا في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الحكومة لم تقدم تفسيرا صادقا لأسباب إقامة جنازة دولة لآبي. pic.twitter.com/BXfzUxxN9k — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) September 18, 2022

كما تسيّر الشرطة دوريات على الطرق السريعة بحثا عن أي أغراض مشبوهة، وتتفقد المناطق المحيطة بالسفارات والفنادق حيث سيقيم الضيوف الأجانب.

ضيوف أجانب

ومن المقرر أن يشارك في جنازة آبي نحو 700 ضيف، بينهم نحو 50 من الزعماء الحاليين أو السابقين.

ومن المقرر أن تشمل قائمة كبار الشخصيات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، والرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو.

وألغى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حضوره للجنازة من أجل التركيز على جهود بلاده في التعامل مع تبعات عاصفة قوية ضربت ساحل كندا الشرقي.

كما يشارك في الجنازة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي غادر مساء أمس الدوحة باتجاه العاصمة اليابانية.

نفقات الجنازة

خصصت اليابان 1.65 مليار ين (11.5 مليون دولار) على جنازة شينزو آبي، بينها 800 مليون ين (5.5 ملايين دولار) على تأمين المراسم و600 مليون ين (4.1 ملايين دولار) لاستضافة الوفود الأجنبية.

وتسببت التكلفة المرتفعة للجنازة في انتقادات حادة من الرأي العام الياباني، إذ يأتي التمويل من نقود دافعي الضرائب في وقت يعاني فيه كثيرون من صعوبات اقتصادية.

يشار إلى أن شينزو آبي شغل حقبة لرئاسة الوزراء كانت الأطول في اليابان، فقد بلغت نحو 9 سنوات، على مرحلتين: من 2006 إلى 2007، ومن 2012 إلى 2020. وكان معروفا على الساحة الدولية بتحركه الدبلوماسي الكثيف، وسياسة التحفيز الاقتصادي الطموحة التي اعتمدها، ولكن لم يكن هناك إجماع على شخصه داخل اليابان، حيث كان ينتقد كثيرون أفكاره القومية، ونيته تعديل دستور اليابان السلمي، كما تلطخت سمعته بقضايا محسوبية عدة.