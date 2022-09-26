مقتل طفل وإصابة 7 مدنيين في اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية

قتل طفل وأصيب 7 مدنيين بجروح في اشتباكات مسلحة اندلعت مساء أمس الأحد في مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصدر طبي ومصادر محلية مطلعة.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لوكالة الأناضول إن الاشتباكات التي جرت مساء أمس الأحد في مدينة الزاوية أسفرت في حصيلتها الأولية عن مقتل طفل وإصابة 5 مدنيين آخرين بجروح، حالة أحدهم خطيرة جدا.

ووفقا لشهود عيان فقد بدأت الاشتباكات في ساعة متأخرة من أمس الأحد وسط مدينة الزاوية وبالقرب من الجسر المؤدي لمصفاة الزاوية النفطية. ولم تتمكن فرق الإسعاف من دخول مناطق الاشتباكات وسط المدينة.

وتضاربت الروايات بشأن السبب وراء تلك الاشتباكات، إذ نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن الاشتباكات بدأت بعد مقتل أحد أبناء قبيلة على يد أفريقي يعمل في المنطقة، مما أدى لهجوم أقارب المقتول المنتمين لإحدى كبرى قبائل الزاوية، دون أن توضح الوكالة الطرف الآخر الذي تشتبك معه القبيلة.

في حين نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن الاشتباكات وقعت بين كتيبة "السلعة" بإمرة عثمان اللهب ومناصرة كتائب أخرى تقاتل كتيبة تدعى "السيفاو"، دون توضيح الأسباب التي أدت لتك الاشتباكات.

وأشارت مصادر إلى أن الاشتباكات توقفت بعد عدة ساعات من اندلاعها في وقت تشهد فيه شوارع المدينة هدوءا حذرا، وكانت وسائل إعلام ليبية قد نقلت عن عضو مجلس أعيان مدينة الزاوية الطاهر الغويل أن اتصالات مكثفة كانت تجري مع جميع الأطراف للتهدئة.

يذكر أنه في 27 أغسطس/آب الماضي شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مماثلة على خلفية الصراع بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا التي تريد دخول العاصمة، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.