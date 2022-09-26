اليونان "لا يمكن أن تضاهي تركيا سياسيا ولا اقتصاديا".. أردوغان: أثينا ستدفع ثمنا باهظا لتآمرها على أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اليونان ستدفع ثمنا باهظا لدورها في -ما سماها- حياكة المؤامرات على تركيا.

وأكد أردوغان أن بلاده لن تتوانى عن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بجميع الوسائل المتاحة، وأن ما وصفها بالحشود العسكرية الأجنبية ذات المظهر الاحتلالي المنتشرة في أنحاء اليونان كافة، خطر على اليونانيين وقد تحولها إلى مستنقع، حسب تعبيره.

وأضاف "في حين نبذل جهودا صادقة من أجل إنهاء الحروب والأزمات والتوترات في العالم، نتابع بدقة سياسات جارتنا اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز والتحرش".

وجدد الرئيس التركي التأكيد على أنه لا يمكن لليونان أن تضاهي قوة تركيا لا سياسيا ولا اقتصاديا، مشيرا إلى أن "النية الحقيقية للذين يحرضون السياسيين اليونانيين ضدنا هي إعاقة برنامجنا لبناء تركيا عظيمة وقوية، ولكن هذه لعبة خطيرة بالنسبة للسياسيين اليونانيين والدولة اليونانية والشعب اليوناني ومن يستخدمهم كدمى".

استدعاء السفير اليوناني

وفي السياق ذاته، استدعت تركيا السفير اليوناني في أنقرة للاحتجاج، كما طلبت من اليونان التوقف عن ما قالت إنها انتهاكات اليونان في الجزر وإعادتها إلى الوضع غير العسكري، حسبما أفاد بيان للخارجية التركية عقب استدعاء السفير اليوناني لديها.

وذكر البيان أن تركيا بعثت مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة، طالبت فيها بمراعاة وضع جزر شرقي إيجه، واتخاذ التدابير لعدم استخدام الأسلحة في انتهاك وضعها بوصفها جزرا منزوعة السلاح.

وجاء الاحتجاج التركي على خلفية نشر أثينا مدرعات أميركية المنشأ في جزيرتي ميديللي أو ليسبوس، وساقيز أو خيوس.