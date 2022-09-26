تفاعلت شبكات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي عن 96 عاما، حيث عبّرت شخصيات معروفة ومؤثرة عن حزنها، متذكرة إرث الفقيد وداعية له بالرحمة والمغفرة.

وعلى حسابه على تويتر، اكتفى ابن الشيخ القرضاوي الشاعر عبد الرحمن يوسف بالقول "ترجّل الفارس".

ترجّل الفارس — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) September 26, 2022

والراحل عالم مصري أزهري، ويحمل الجنسية القطرية، ويعد من أبرز علماء الشريعة في العالم الإسلامي.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نجل القرضاوي، وقدم له تعازيه بوفاة والده، وفقا لحساب الرئاسة التركية على تويتر.

وذكر أردوغان أن "المرحوم يوسف القرضاوي كان خير مثال لحياة المسلم، ولم يساوم أبدًا على ما كان يؤمن به طوال حياته".

وسأل الرئيس أردوغان، الله تعالى الرحمة والمغفرة للشيخ يوسف القرضاوي، والصبر والسلوان لعائلته. وذكر أن المرحوم يوسف القرضاوي كان خير مثال لحياة المسلم ولم يساوم أبدًا على ما كان يؤمن به طوال حياته، ودعا له قائلًا: "اللهم ارحمه رحمة واسعة وادخله فسيح جناتك". — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) September 26, 2022

ونعت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، الشيخَ القرضاوي قائلة: "ننعى إلى الأمة الإسلامية العالم العلامة المجدد الدكتور يوسف القرضاوي. ذاك الذي نذر عمره لخدمة دين الله وما خشي في الله لومة لائم".

ننعي إلى الأمة الإسلامية العالم العلامة المجدد الدكتور يوسف القرضاوي. ذاك الذي نذر عمره لخدمة دين الله وما خشي في الله لومة لائم فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام خيرا. اللهم اغفر له وارحمه واجعل أعلى الجنان مستقره ومثواه. خسرت الأمة أحد حصونها الحصينة ولا حول ولا قوة إلا بالله. https://t.co/ckQl28qNAR — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 26, 2022

ونشر المفكر الإسلامي الليبي علي الصلابي -على صفحته في فيسبوك، نقلا عن الشاعر السوري أنس الدغيم- أبيات شعر تنعى الشيخ القرضاوي.

وقال الكاتب محمد بن المختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، إن الشيخ القرضاوي "انتقل إلى رحمة الله بعد عمر طويل عريض في خدمة الإسلام، وحمل همّ المسلمين، ومجالدة الظالمين"، مقدما تعازيه لأسرته وللأمة الإسلامية جمعاء.

انتقل إلى رحمة الله تعالى شيخنا العلامة يوسف #القرضاوي، بعد عمر طويل عريض في خدمة الإسلام، وحمل همّ المسلمين، ومجالدة الظالمين. اللهم تقبله في الصالحين، وارفع درجته في عليين. أعمق التعازي لأسرته الكريمة، وللأمة الإسلامية جمعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/x6xrbGzles — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) September 26, 2022

أما الكاتب القطري جابر الحرمي، فقد اعتبر أنه برحيل القرضاوي فقدت الأمة عالما من أبرز علمائها الكبار، عرف بدفاعه عن قضايا الأمة.

انتقل الى رحمة الله تعالى بالدوحة فضيلة الشيخ الداعية د. #يوسف_القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما .

برحيله فقدت الأمة أحد أبرز علمائها الكبار الذي عرف بدفاعه عن قضايا الأمة وخاصة قضية #فلسطين و #القدس و #المسجد_الأقصى ..

آخر منصب تولاه رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .. pic.twitter.com/AoEoZQwzaz — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 26, 2022

وأما رئيس حركة النهضة التونسية رائد الغنوشي، فقال إن فقيد الأمة وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام ومدافعا عن أمته، مؤكدا مبدأ الوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم. وقدّم الغنوشي تعازيه لعائلة الفقيد خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة.

من جهته، سأل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، الله أن يجزي الشيخ القرضاوي عن "أمتنا وعن ديننا وعن شعبنا وعن فلسطين وعن القدس والأقصى خير ما يجزي به العلماء العاملين".

عظم الله اجركم

بوفاة العلامة الشيخ الإمام الدكتور يوسف القرضاوي نسأل الله أن يجزيه عن أمتنا وعن ديننا وعن شعبنا وعن فلسطين وعن القدس والأقصى خير ما يجزي به العلماء العاملين.

نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله ومحبيه وتلامذته وأمتنا جميل الصبر والسلوان — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) September 26, 2022

وقال الناشط السياسي الفلسطيني أدهم أبو سلمية إن الأمة فقدت رجلا عظيما، كان "عالما مجاهدا، وقف مع الحق ورفض الظلم، وساند الشعوب المظلومة، وتحمل في سبيل ذلك الكثير من الظلم والأذى".

وترحّم ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، على الشيخ القرضاوي، وقال "أسأل الله له المغفرة والرحمة".

عظم الله اجركم

بوفاة العلامة الشيخ الإمام الدكتور يوسف القرضاوي نسأل الله أن يجزيه عن أمتنا وعن ديننا وعن شعبنا وعن فلسطين وعن القدس والأقصى خير ما يجزي به العلماء العاملين.

نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله ومحبيه وتلامذته وأمتنا جميل الصبر والسلوان — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) September 26, 2022

وأعاد عدد من المتابعين نشر مقاطع فيديو للشيخ الراحل، برزت فيها مواقفه الداعمة لقضايا الأمة ومشاغلها، ومن أبرزها قضية الشعب الفلسطيني، حيث كان يتمنى الشهادة على أعتاب المسجد الأقصى.

كان الشيخ يوسف يتمنى الشهادة على أعتاب المسجد الأقصى المبارك ..

رحم الله الشيخ يوسف القرضاوي.#يوسف_القرضاوي pic.twitter.com/FZ6mMwwsuQ — 𓂆 Ibraa 𓂆 (@ahmadibraa3) September 26, 2022

والعلامة القرضاوي من مواليد قرية صفت بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.

وفي 2008، جاء القرضاوي في المرتبة الثالثة من بين 20 شخصية في قائمة أكثر المفكرين تأثيرا على مستوى العالم، وذلك في استطلاع أجرته مجلتا "فورين بوليسي" و"بروسبكت".

وقالت "فورين بوليسي" عند نشر الاستطلاع، إن الشيخ القرضاوي "من خلال برنامج الشريعة والحياة الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية، يصدر فتاوى أسبوعية تتطرق لكافة مناحي الحياة".

وللقرضاوي ما يزيد على 170 مؤلفا، كما أنه شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات والبرامج التلفزيونية خلال مسيرته العلمية والدعوية.

رحم الله الدكتور #يوسف_القرضاوي العلامة المجتهد المحترم الفقيه المتبصر الذي أثرى عقولنا باجتهاداته وأشجى قلوبنا بعاطفته الصادقة الفتية وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء. pic.twitter.com/9Pr2xjI4Pc — زين العابدين توفيق Zein Tawfik (@zeintawfik) September 26, 2022

رحم الله والدنا العزيز و استاذنا الكبير وشيخنا الجليل #يوسف_القرضاوي وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/uVpnux5qnI — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) September 26, 2022

فضل الشيخ #يوسف_القرضاوي علي بعد ﷲ كبير و لن أنسى سعة صدره و عدم ضيقه بأسئلتي الكثيرة عندما قرأت عليه كتبه:

كيف نتعامل مع القرآن العظيم

كيف نتعامل مع السنة المطهرة

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

بالإضافة لأصول التفسير لابن تيمية تحقيق عدنان زرزور و قصة (يتبع) https://t.co/weB6vszriH — Fadel Soliman (@FadelSoliman) September 26, 2022

خالص العزاء فى وفاة العلاّمة الشيخ #يوسف_القرضاوي بعد مسيرة طويلة من العلم

إنا لله وإنا إليه راجعون

عظم الله أجركم وجبر مصابكم

نسألُ الله أن يرحمهُ رحمةً واسعةً وأن يُسكنهُ الفردوس الأعلى من الجنة وأن يُنزلَ على قلوبكم بَرْدَ السَّكينة والرضا pic.twitter.com/TrGgV3ooXn — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) September 26, 2022

🚨وفاة الشيخ #يوسف_القرضاوي

الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن 96 عاماً..

رحمه الله..

Sheikh Youssef AlQardawi

One of the prominent Muslim Scholars & former Chaiman of the International Union of Muslim Scholars

has passed away at 96 years old

RIP pic.twitter.com/lfR1swf7St — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) September 26, 2022

ضع في يدي القيد ألهب أضلعي

بالسوط ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة

أو محو إيماني و نور يقيني فالنور في قلبي و قلبي في يدي

ربي و ربي ناصري و معيني رحم الله الشيخ #يوسف_القرضاوي pic.twitter.com/uGxbp4abF9 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 26, 2022

#يوسف_القرضاوي يا مَن حفظْنا عنه:

سأظلُّ مُعتصِمًا بحبلِ عقيدتي

وأموتُ مُبتسِمًا لِيحيا دِيني أيّها العالِم الجليل رحمك الله رحمةً واسعة.

"إنّا لله وإنّا إليه راجِعون". pic.twitter.com/IUkipktL3a — أيمن العتوم (@AymanOtoom) September 26, 2022

فقدت الأمة رجلاً عظيماً، كان عالماً مجاهداً، وقف مع الحق ورفض الظلم، وساند الشعوب المظلومة، وتحمل في سبيل ذلك الكثير من الظلم والأذى..

رحم الله الإمام #يوسف_القرضاوي وأدخله فسيح جناته، وغفر له فقد أدى الأمانة ونصح للأمة بما يسر الله له من علم ومعرفة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/VjevnZj9sg — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) September 26, 2022

رحم الله الدكتور العلامة الشيخ #يوسف_القرضاوي .. عاش منافحاً مدافعاً عن الحق ورحل بعد سيرة ومسيرة مشرفة pic.twitter.com/9PtWGD0Lr7 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) September 26, 2022