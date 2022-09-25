بينهم نساء وأطفال.. 23 قتيلا وعشرات المفقودين إثر غرق عبّارة في بنغلاديش

قتل 23 شخصا اليوم الأحد في بنغلادش ولا يزال العشرات في عداد المفقودين إثر غرق عبّارة مكتظة بالركاب؛ في أحدث مأساة من نوعها في البلاد.

وقال مدير إدارة إقليم بانشاغار (شمالي البلاد)، حيث وقع الحادث، إن الجثث التي انتشلت حتى الآن تضم نساء وأطفالا، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وأشار المسؤول المحلي إلى أنه لا يعرف العدد المحدد للمفقودين، لكن ركابا قالوا إن أكثر من 70 شخصا كانوا على متن العبارة.

يشار إلى أن مئات الأشخاص يموتون كل عام في حوادث العبّارات ببنغلاديش، وهي دولة منخفضة تنتشر فيها الممرات المائية الداخلية، لكن معايير السلامة هناك متواضعة.

وقتل 26 شخصا على الأقل في مايو/أيار الماضي بعد اصطدام قارب سريع مكتظ بناقلة رمال؛ مما أدى إلى غرقه في أحد الأنهار.