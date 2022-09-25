إيران تؤكد تلقيها رسائل إيجابية من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استئناف محاولات إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى تلقي بلاده رسائل إيجابية من واشنطن، كما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد موقفا مرنا من الاتفاق.

وقال عبد اللهيان، صباح اليوم الأحد، إن واشنطن بعثت رسائل خاصة الأيام الأخيرة أعلنت فيها حسن نيتها وإرادتها للتوصل لاتفاق.

وأضاف "التقينا مسؤولين أوروبيين وناقشنا ملف إعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد الخميس أنه لا جدوى من إنقاذ اتفاق عام 2015 النووي دون ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مرة أخرى، وإغلاق المفتشين الدوليين تحقيقات بشأن برنامج طهران الذري.

كما نقلت وكالة رويترز -عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية مؤخرا- أن جهود إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها الذرية.

الخيار العسكري

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا نرفض أي اتفاق نووي، لكننا نعارض الاتفاق الحالي بسبب ضعف الرقابة ولأن الإيرانيين يخادعون طوال الوقت".

وأضاف لبيد أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية، ولكن بشرط وضع الخيار العسكري على الطاولة، حسب قوله.

ونددت تل أبيب مرارا بالاتفاق النووي معربة عن رفضها لإحيائه، كما أكد لبيد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين تصميم إسرائيل على منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقال لبيد "الطريقة الوحيدة -لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي- أن يوضع تهديد عسكري حقيقي على الطاولة" مضيفا "لدينا قدرات ولسنا خائفين من استخدامها".